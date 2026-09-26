David Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Excerpts From Outside
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 749895
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732943996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Excerpts From Outside
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Leon Takes Us OutVers), Outside, The Hearts Filthy Lesson, A Small Plot Of Land, Segue - Baby Grace (A Horrid Cassette), Hallo Spaceboy, The Motel (Edit Vers), I Have Not Been To Oxford Town, The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty), Segue - Ramona A. Stone / I Am With Name, We Prick You, Segue - Nathan Adler, I'm Deranged
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) виниловая пластинка
Первоначально выпущенная как сокращенная версия 20-го студийного альбома Боуи «The Outside» из 13 треков, эта эксклюзивная версия на прозрачном виниле впервые содержит ремастированный звук, записанный на половинной скорости в студии AIR в Лондоне.
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732943996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Excerpts From Outside
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Leon Takes Us OutVers), Outside, The Hearts Filthy Lesson, A Small Plot Of Land, Segue - Baby Grace (A Horrid Cassette), Hallo Spaceboy, The Motel (Edit Vers), I Have Not Been To Oxford Town, The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty), Segue - Ramona A. Stone / I Am With Name, We Prick You, Segue - Nathan Adler, I'm Deranged
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Первоначально выпущенная как сокращенная версия 20-го студийного альбома Боуи «The Outside» из 13 треков, эта эксклюзивная версия на прозрачном виниле впервые содержит ремастированный звук, записанный на половинной скорости в студии AIR в Лондоне.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Bowie - Excerpts From Outside (coloured) (5021732943996) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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