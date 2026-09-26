Top.Mail.Ru
Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 1
Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 2
Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Alles Andert Sich
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 2
  • Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749892
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639465328]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Alles Andert Sich
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Alles ?ndert Sich, Alles ?ndert Sich...Ich Nicht
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка

«Alles ?ndert sich» («Всё меняется») — двойной сингл Тилля Линдеманна (фронтмена Rammstein), выпущенный 12 декабря 2025 года на лейбле Out of Line Music. В него вошли две композиции: «Alles ?ndert sich» и «Alles ?ndert sich…ich nicht» («Всё меняется…не я»). Релиз продолжил сольную линию музыканта, в которой он затрагивает темы общественных конфликтов, переосмысления власти, уязвимости и роли личности в публичном пространстве.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639465328]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Alles Andert Sich
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Alles ?ndert Sich, Alles ?ndert Sich...Ich Nicht
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Alles ?ndert sich» («Всё меняется») — двойной сингл Тилля Линдеманна (фронтмена Rammstein), выпущенный 12 декабря 2025 года на лейбле Out of Line Music. В него вошли две композиции: «Alles ?ndert sich» и «Alles ?ndert sich…ich nicht» («Всё меняется…не я»). Релиз продолжил сольную линию музыканта, в которой он затрагивает темы общественных конфликтов, переосмысления власти, уязвимости и роли личности в публичном пространстве.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Till Lindemann - Alles Andert Sich (V7) (4260639465328) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...