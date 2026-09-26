Nina Simone - A Single Woman: The Complete Elektra Recordings (0810075115895) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman: The Complete Elektra Recordings
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 749888
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Характеристики
Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman: The Complete Elektra Recordings
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On the Hill, Love s Been Good to Me, Papa Can You Hear Me?, Il N y a Pas D amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me, The Long and Winding Road (Bonus Track), The Times They Are A-changin (Outtake), Sign O the Times (Outtake), Baseball Boogie (Outtake), I m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (Outtake), Do I Move You? (Outtake), The Times They Are A-changin (Bonus Track), No Woman No Cry (
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - A Single Woman: The Complete Elektra Recordings (0810075115895) виниловая пластинка
«A Single Woman» был последним студийным альбомом Нины Симон перед её кончиной в 2003 году. Альбом был переиздан в 2006 году, с добавлением семи треков, не включенных в первое издание. Теперь ещё четыре ранее не издававшиеся записи с тех сессий были добавлены, чтобы создать «A Single Woman: The Complete Elektra Recordings» - 21 трек - последние студийные записи этой легенды в самом полном виде Издание на виниле Недавно ремастерированный, этот сборник также содержит новые комментарии от британского авторитета в области соула Дэвида Натана, в которых рассказывается как о записи альбома, так и о его почти тридцатилетнем общении с Ниной Симон - начиная с того момента, когда он основал UK Nina Simone Appreciation Society в 1965 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Omnivore
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Omnivore
Barcode
[0810075115895]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
A Single Woman: The Complete Elektra Recordings
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Single Woman, Lonesome Cities, If I Should Lose You, The Folks Who Live On the Hill, Love s Been Good to Me, Papa Can You Hear Me?, Il N y a Pas D amour Heureux, Just Say I Love Him, The More I See You, Marry Me, The Long and Winding Road (Bonus Track), The Times They Are A-changin (Outtake), Sign O the Times (Outtake), Baseball Boogie (Outtake), I m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (Outtake), Do I Move You? (Outtake), The Times They Are A-changin (Bonus Track), No Woman No Cry (
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«A Single Woman» был последним студийным альбомом Нины Симон перед её кончиной в 2003 году. Альбом был переиздан в 2006 году, с добавлением семи треков, не включенных в первое издание. Теперь ещё четыре ранее не издававшиеся записи с тех сессий были добавлены, чтобы создать «A Single Woman: The Complete Elektra Recordings» - 21 трек - последние студийные записи этой легенды в самом полном виде Издание на виниле Недавно ремастерированный, этот сборник также содержит новые комментарии от британского авторитета в области соула Дэвида Натана, в которых рассказывается как о записи альбома, так и о его почти тридцатилетнем общении с Ниной Симон - начиная с того момента, когда он основал UK Nina Simone Appreciation Society в 1965 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nina Simone - A Single Woman: The Complete Elektra Recordings (0810075115895) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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