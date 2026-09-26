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John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка

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John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка - фото 1
John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
The Tiki Bar Is Open
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка - фото 1
  • John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749885
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John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396577811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
The Tiki Bar Is Open
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everybody Went Low, Hangin' 'Round Here, All The Lilacs In Ohio, My Old Friend, I Know A Place, Something Broken, Rock Of Your Love, I'll Never Get Over You, The Tiki Bar Is Open, Come Home To You, Father Stars
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка

Альбом Джона Хайатта «The Tiki Bar Is Open» первоначально выпущенный в 2001 году, был приобретен компанией New West в 2012 году, и теперь компания переиздает его в 2023 году на 150-граммовом прозрачном зеленом виниле. На протяжении большей части этого альбома, своего 16-го за 26 лет, Хайатт воссоединяется со своей лучшей группой, The Goners, и совершает огромный скачок назад к своим все еще жаждущим славы временам, когда он был резким, в стиле Костелло, рокером, при этом оставаясь верным душевному, основанному на блюзе стилю написания песен, который он отточил на альбоме Bring the Family 1987 года. Едкий паб-рок Slug Line 1979 года, а также отсылка к павшему герою Дейлу Эрнхарду, проникают в заглавную композицию, в то время как ревущая гитара в исполнении блестящего Сонни Ландрета и четкие рифмы "All the Lilacs in Ohio" напоминают уличный стиль альбома Riding with the King 1983 года. Но именно в таких балладах, как "Something Broken" и "Come Home to You", мастерство Хайатта, его авторский талант и глубоко проникновенный вокал по-настоящему впечатляют и дарят самые трогательные моменты на этом, самом запоминающемся его альбоме за многие годы.

Отзывы о товаре John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
New West Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
New West
Barcode
[0607396577811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Hiatt
Альбом (сингл)
The Tiki Bar Is Open
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Everybody Went Low, Hangin' 'Round Here, All The Lilacs In Ohio, My Old Friend, I Know A Place, Something Broken, Rock Of Your Love, I'll Never Get Over You, The Tiki Bar Is Open, Come Home To You, Father Stars
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Джона Хайатта «The Tiki Bar Is Open» первоначально выпущенный в 2001 году, был приобретен компанией New West в 2012 году, и теперь компания переиздает его в 2023 году на 150-граммовом прозрачном зеленом виниле. На протяжении большей части этого альбома, своего 16-го за 26 лет, Хайатт воссоединяется со своей лучшей группой, The Goners, и совершает огромный скачок назад к своим все еще жаждущим славы временам, когда он был резким, в стиле Костелло, рокером, при этом оставаясь верным душевному, основанному на блюзе стилю написания песен, который он отточил на альбоме Bring the Family 1987 года. Едкий паб-рок Slug Line 1979 года, а также отсылка к павшему герою Дейлу Эрнхарду, проникают в заглавную композицию, в то время как ревущая гитара в исполнении блестящего Сонни Ландрета и четкие рифмы "All the Lilacs in Ohio" напоминают уличный стиль альбома Riding with the King 1983 года. Но именно в таких балладах, как "Something Broken" и "Come Home to You", мастерство Хайатта, его авторский талант и глубоко проникновенный вокал по-настоящему впечатляют и дарят самые трогательные моменты на этом, самом запоминающемся его альбоме за многие годы.
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Отзывы


John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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