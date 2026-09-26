John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Hiatt - The Tiki Bar Is Open (coloured) (0607396577811) виниловая пластинка
Альбом Джона Хайатта «The Tiki Bar Is Open» первоначально выпущенный в 2001 году, был приобретен компанией New West в 2012 году, и теперь компания переиздает его в 2023 году на 150-граммовом прозрачном зеленом виниле. На протяжении большей части этого альбома, своего 16-го за 26 лет, Хайатт воссоединяется со своей лучшей группой, The Goners, и совершает огромный скачок назад к своим все еще жаждущим славы временам, когда он был резким, в стиле Костелло, рокером, при этом оставаясь верным душевному, основанному на блюзе стилю написания песен, который он отточил на альбоме Bring the Family 1987 года. Едкий паб-рок Slug Line 1979 года, а также отсылка к павшему герою Дейлу Эрнхарду, проникают в заглавную композицию, в то время как ревущая гитара в исполнении блестящего Сонни Ландрета и четкие рифмы "All the Lilacs in Ohio" напоминают уличный стиль альбома Riding with the King 1983 года. Но именно в таких балладах, как "Something Broken" и "Come Home to You", мастерство Хайатта, его авторский талант и глубоко проникновенный вокал по-настоящему впечатляют и дарят самые трогательные моменты на этом, самом запоминающемся его альбоме за многие годы.
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