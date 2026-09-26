Roy Orbison - The Monument Singles Collection (coloured) (8719262043961) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 749881
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uptown, Only the Lonely, Blue Angel, I'm Hurtin', Running Scared, Lana, Crying, Let the Good Times Roll, Blue Bayou, Dream Baby, The Crowd, Working for the Man, In Dreams, Falling, It's over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) You're My Girl, Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Today's Teardrops, I Can't Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Yo Te Amo Maria, Only with
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roy Orbison - The Monument Singles Collection (coloured) (8719262043961) виниловая пластинка
«Roy Orbison: The Monument Singles Collection» содержит все стороны A и B синглов, записанных Роем Орбисоном для Monument в период с 1960 по 1964 год – 39 треков на двух пластинках. В сборник вошли такие хиты, как Only The Lonely, Crying и, конечно же, Pretty Woman Лимитированное издание на золотом 180 г виниле в гейтфолде Неповторимый голос сделал Роя Орбисона легендой, как и его фирменные черные солнцезащитные очки. Он был одновременно пионером рок-н-ролла и певцом/автором песен, начав свою карьеру со своей первой школьной группы («Wink Westeners/Teen Kings»). В 1960-х годах он покорил мировые чарты своими песнями и принес независимому лейблу Monument Records известность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
The Monument Singles Collection
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Uptown, Only the Lonely, Blue Angel, I'm Hurtin', Running Scared, Lana, Crying, Let the Good Times Roll, Blue Bayou, Dream Baby, The Crowd, Working for the Man, In Dreams, Falling, It's over, Oh, Pretty Woman, Goodnight, Pretty Paper, (Say) You're My Girl, Paper Boy, Pretty One, Here Comes That Song Again, Today's Teardrops, I Can't Stop Loving You, Love Hurts, Summer Song, Candy Man, Mean Woman Blues, The Actress, Mama, Leah, Shahdaroba, Distant Drums, Indian Wedding, Yo Te Amo Maria, Only with
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Roy Orbison: The Monument Singles Collection» содержит все стороны A и B синглов, записанных Роем Орбисоном для Monument в период с 1960 по 1964 год – 39 треков на двух пластинках. В сборник вошли такие хиты, как Only The Lonely, Crying и, конечно же, Pretty Woman Лимитированное издание на золотом 180 г виниле в гейтфолде Неповторимый голос сделал Роя Орбисона легендой, как и его фирменные черные солнцезащитные очки. Он был одновременно пионером рок-н-ролла и певцом/автором песен, начав свою карьеру со своей первой школьной группы («Wink Westeners/Teen Kings»). В 1960-х годах он покорил мировые чарты своими песнями и принес независимому лейблу Monument Records известность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Roy Orbison - The Monument Singles Collection (coloured) (8719262043961) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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