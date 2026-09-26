John Cale - Vintage Violence (coloured) (8719262042698) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Vintage Violence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 749873
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Vintage Violence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hello, There, Gideon’s Bible, Adelaide, Big White Cloud, Cleo, Please, Charlemagne, Bring It On Up, Amsterdam, Ghost Story, Fairweather Friend
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Cale - Vintage Violence (coloured) (8719262042698) виниловая пластинка
«Vintage Violence» — первый андеграундный альбом Джона Кейла после ухода из Velvet, изначально выпущенный в 1970 году. Лимитированное издание на прозрачном виниле Фирменное звучание Кейла в Velvets было намеренно грубым и акустически сложным, но «Vintage Violence» — это на удивление удобный для восприятия образец зрелой, интеллигентной поп-музыки с гладкой, шелковистой поверхностью. Валлийский рокер проявил себя как мастер поп-музыки в десяти треках, в которых присутствуют отсылки ко всему: от кантри-рока и гармоний Beach Boys до американской музыки в стиле The Band и не только.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Vintage Violence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hello, There, Gideon’s Bible, Adelaide, Big White Cloud, Cleo, Please, Charlemagne, Bring It On Up, Amsterdam, Ghost Story, Fairweather Friend
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Vintage Violence» — первый андеграундный альбом Джона Кейла после ухода из Velvet, изначально выпущенный в 1970 году. Лимитированное издание на прозрачном виниле Фирменное звучание Кейла в Velvets было намеренно грубым и акустически сложным, но «Vintage Violence» — это на удивление удобный для восприятия образец зрелой, интеллигентной поп-музыки с гладкой, шелковистой поверхностью. Валлийский рокер проявил себя как мастер поп-музыки в десяти треках, в которых присутствуют отсылки ко всему: от кантри-рока и гармоний Beach Boys до американской музыки в стиле The Band и не только.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
John Cale - Vintage Violence (coloured) (8719262042698) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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