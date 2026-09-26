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Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка

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Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 2
Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
The Grace Eps
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
The Grace Eps
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mojo Pin, Dream Brother (Nag Champa Mix), Kanga-Roo, So Real (Live), Grace (Live), Dream Brother (Live), Dream Brother (Live), The Way Young Lovers Do (Live), Medley: Je N'En Connais La Fin/Hymne A L'Amour (Live), Hallelujah (Live), Grace, Grace (Live), Mojo Pin (Live), Hallelujah (Live), Tongue (Rehearsal Demo), Last Goodbye, Mojo Pin (Live "Chocolate Version"), Kanga-Roo (Album Version), Lost Highway (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка

Бокс-сет «The Grace EPs» легендарного певца и автора песен Джеффа Бакли состоит из 19 треков, включая пять EP: «Peyote Radio Theatre» [июль 1994], «Last Goodbye» [январь 1995], «So Real» [июнь 1995], «Live From The Bataclan» [октябрь 1995] и «The Grace EP» [февраль 1996]. Этот уникальный набор содержит все пять 12-дюймовых виниловых пластинок, каждая в собственном полноцветном конверте, двусторонний полноцветный вкладыш с подробными комментариями, и всё это тщательно упаковано в плотный кожаный ламинированный конверт с корешком толщиной 15 мм. Пять дисков, составляющих бокс-сет «Grace EPs», представляют собой коллекцию концертных выступлений, би-сайдов и студийных версий песен, которые первоначально появились на альбоме Бакли «Grace». «Peyote Radio Theatre» и «So Real» были выпущены только в рекламных целях и не поступали в коммерческую продажу. Остальные — редкие импортные релизы: «Last Goodbye» вышел в Японии, «Live from the Bataclan» — во Франции, а «The Grace EP» — в Австралии. Этот EP-сборник включает в себя «Last Goodbye», «Grace», «So Real» и две потрясающие концертные версии его классических хитов «Hallelujah» и «Mojo Pin». В «The Grace EP» также есть впечатляющая 12-минутная версия песни Ван Моррисона «The Way Young Lovers Do», попурри из «Je N'En Connais Pas la Fin/Hymne A l'Amour», «Lost Highway» Хэнка Уильямса и 14-минутная версия «Kanga-Roo» Алекса Чилтона. Наконец, к «The Grace EP» добавлен бонус-трек. "Tongue" — жутковатая, эмбиентная 11-минутная студийная инструментальная композиция.

Отзывы о товаре Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
The Grace Eps
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mojo Pin, Dream Brother (Nag Champa Mix), Kanga-Roo, So Real (Live), Grace (Live), Dream Brother (Live), Dream Brother (Live), The Way Young Lovers Do (Live), Medley: Je N'En Connais La Fin/Hymne A L'Amour (Live), Hallelujah (Live), Grace, Grace (Live), Mojo Pin (Live), Hallelujah (Live), Tongue (Rehearsal Demo), Last Goodbye, Mojo Pin (Live "Chocolate Version"), Kanga-Roo (Album Version), Lost Highway (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Бокс-сет «The Grace EPs» легендарного певца и автора песен Джеффа Бакли состоит из 19 треков, включая пять EP: «Peyote Radio Theatre» [июль 1994], «Last Goodbye» [январь 1995], «So Real» [июнь 1995], «Live From The Bataclan» [октябрь 1995] и «The Grace EP» [февраль 1996]. Этот уникальный набор содержит все пять 12-дюймовых виниловых пластинок, каждая в собственном полноцветном конверте, двусторонний полноцветный вкладыш с подробными комментариями, и всё это тщательно упаковано в плотный кожаный ламинированный конверт с корешком толщиной 15 мм. Пять дисков, составляющих бокс-сет «Grace EPs», представляют собой коллекцию концертных выступлений, би-сайдов и студийных версий песен, которые первоначально появились на альбоме Бакли «Grace». «Peyote Radio Theatre» и «So Real» были выпущены только в рекламных целях и не поступали в коммерческую продажу. Остальные — редкие импортные релизы: «Last Goodbye» вышел в Японии, «Live from the Bataclan» — во Франции, а «The Grace EP» — в Австралии. Этот EP-сборник включает в себя «Last Goodbye», «Grace», «So Real» и две потрясающие концертные версии его классических хитов «Hallelujah» и «Mojo Pin». В «The Grace EP» также есть впечатляющая 12-минутная версия песни Ван Моррисона «The Way Young Lovers Do», попурри из «Je N'En Connais Pas la Fin/Hymne A l'Amour», «Lost Highway» Хэнка Уильямса и 14-минутная версия «Kanga-Roo» Алекса Чилтона. Наконец, к «The Grace EP» добавлен бонус-трек. "Tongue" — жутковатая, эмбиентная 11-минутная студийная инструментальная композиция.
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Доставка
Отзывы


Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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