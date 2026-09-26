Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка
Бокс-сет «The Grace EPs» легендарного певца и автора песен Джеффа Бакли состоит из 19 треков, включая пять EP: «Peyote Radio Theatre» [июль 1994], «Last Goodbye» [январь 1995], «So Real» [июнь 1995], «Live From The Bataclan» [октябрь 1995] и «The Grace EP» [февраль 1996]. Этот уникальный набор содержит все пять 12-дюймовых виниловых пластинок, каждая в собственном полноцветном конверте, двусторонний полноцветный вкладыш с подробными комментариями, и всё это тщательно упаковано в плотный кожаный ламинированный конверт с корешком толщиной 15 мм. Пять дисков, составляющих бокс-сет «Grace EPs», представляют собой коллекцию концертных выступлений, би-сайдов и студийных версий песен, которые первоначально появились на альбоме Бакли «Grace». «Peyote Radio Theatre» и «So Real» были выпущены только в рекламных целях и не поступали в коммерческую продажу. Остальные — редкие импортные релизы: «Last Goodbye» вышел в Японии, «Live from the Bataclan» — во Франции, а «The Grace EP» — в Австралии. Этот EP-сборник включает в себя «Last Goodbye», «Grace», «So Real» и две потрясающие концертные версии его классических хитов «Hallelujah» и «Mojo Pin». В «The Grace EP» также есть впечатляющая 12-минутная версия песни Ван Моррисона «The Way Young Lovers Do», попурри из «Je N'En Connais Pas la Fin/Hymne A l'Amour», «Lost Highway» Хэнка Уильямса и 14-минутная версия «Kanga-Roo» Алекса Чилтона. Наконец, к «The Grace EP» добавлен бонус-трек. "Tongue" — жутковатая, эмбиентная 11-минутная студийная инструментальная композиция.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитOST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитTaylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwor...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитReema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитBillie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (06024...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитAlice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитOST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитWayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитSol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пла...
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитRolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитMiles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (08562760027...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитBarbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (08562760...
-
В наличииЦена 9 410 руб.2353 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jeff Buckley - The Grace Eps (EP) (Box) (8719262043299) виниловая пластинка