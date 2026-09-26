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Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка

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Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
She Was Too Good To Me
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749869
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Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка
3 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
She Was Too Good To Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, She Was Too Good To Me, Funk In Deep Freeze, Tangerine, With A Song In My Heart, What'll I Do, It's You Or No One
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка

She Was Too Good to Me — альбом Чета Бейкера, выпущенный в 1974 году Издание ограниченным тиражом в 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров на прозрачном виниле, включает аннотации джазового критика Дуга Рэмси. Альбом She Was Too Good To Me был выпущен в 1974 году легендарным лейблом Крида Тейлора CTI, на котором к тому времени работали Фредди Хаббард, Стэнли Террентайн, Деодато и многие другие, и считается альбомом-возвращением Бейкера. Эта пластинка действительно является прекрасной данью уважения звучанию бопа начала 50-х годов, но с несомненным прогрессивным подходом, благодаря которому прославился CTI. Например, Боб Джеймс здесь играет на электропианино, добавляя в мелодии долю фанка, чтобы перенести их в дух 70-х. Как всегда, Бейкер собрал звёздный состав, в который вошли Рон Картер на басу, Джек ДеДжонетт на барабанах (оба — участники фьюжн-записей Майлза Дэвиса), Пол Десмонд на альт-саксофоне и Хьюберт Лоус на флейте. Добавьте к этому мастер-аранжировщика Дона Себески, и вы получите винтажную пластинку CTI.

Отзывы о товаре Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
She Was Too Good To Me
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn Leaves, She Was Too Good To Me, Funk In Deep Freeze, Tangerine, With A Song In My Heart, What'll I Do, It's You Or No One
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
She Was Too Good to Me — альбом Чета Бейкера, выпущенный в 1974 году Издание ограниченным тиражом в 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров на прозрачном виниле, включает аннотации джазового критика Дуга Рэмси. Альбом She Was Too Good To Me был выпущен в 1974 году легендарным лейблом Крида Тейлора CTI, на котором к тому времени работали Фредди Хаббард, Стэнли Террентайн, Деодато и многие другие, и считается альбомом-возвращением Бейкера. Эта пластинка действительно является прекрасной данью уважения звучанию бопа начала 50-х годов, но с несомненным прогрессивным подходом, благодаря которому прославился CTI. Например, Боб Джеймс здесь играет на электропианино, добавляя в мелодии долю фанка, чтобы перенести их в дух 70-х. Как всегда, Бейкер собрал звёздный состав, в который вошли Рон Картер на басу, Джек ДеДжонетт на барабанах (оба — участники фьюжн-записей Майлза Дэвиса), Пол Десмонд на альт-саксофоне и Хьюберт Лоус на флейте. Добавьте к этому мастер-аранжировщика Дона Себески, и вы получите винтажную пластинку CTI.
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Доставка
Отзывы


Chet Baker - She Was Too Good To Me (coloured) (8719262041356) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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