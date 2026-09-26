Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка
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Описание товара Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка
«Mes Chansons, Ma Vie» — тщательно подобранный сборник, включающий главные хиты Сальваторе Адамо. От его прорывного сингла "Tombe La Neige", ставшего огромным хитом в Европе, Азии и Латинской Америке, до "Vous Permettez, Monsieur?", "Mes Mains Sur Tes Hanches", "Les Filles Du Bord De Mer", "Inch'Allah", "C'est Ma Vie" и многих других. Лимитированное издание на синем 180 г виниле Сальваторе Адамо — бельгийско-итальянский музыкант, певец и композитор. Он родился на Сицилии, Италия, и живёт в Бельгии с трёхлетнего возраста. Во второй половине 1960-х годов Адамо был вторым самым продаваемым музыкантом в мире после The Beatles. За свою карьеру он продал более 80 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов по всему миру. Это делает его самым продаваемым бельгийским артистом всех времен и одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире. Даже спустя столько лет Адамо остается иконой и автором миллионных продаж во многих странах мира.
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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