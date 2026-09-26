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Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка

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Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка - фото 1
Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Salvatore Adamo
Альбом (сингл)
Mes Chansons, Ma Vie
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка - фото 1
  • Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749866
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Salvatore Adamo
Альбом (сингл)
Mes Chansons, Ma Vie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Vous Permettez, Monsieur?, Une Larme Aux Nuages, Elle, Une Meche De Cheveux, Le Barbu Sans Barbe, Les Filles Du Bord De Mer, Pomme Et Cie, Mes Mains Sur Tes Hanches, Tombe La Neige, Inch Allah (Nouvelle Version), Quand Les Roses, J'aime, La Nuit, J'avais Oublie Que Les Roses Sont Roses, Comme Toujours, C'est Ma Vie
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка

«Mes Chansons, Ma Vie» — тщательно подобранный сборник, включающий главные хиты Сальваторе Адамо. От его прорывного сингла "Tombe La Neige", ставшего огромным хитом в Европе, Азии и Латинской Америке, до "Vous Permettez, Monsieur?", "Mes Mains Sur Tes Hanches", "Les Filles Du Bord De Mer", "Inch'Allah", "C'est Ma Vie" и многих других. Лимитированное издание на синем 180 г виниле Сальваторе Адамо — бельгийско-итальянский музыкант, певец и композитор. Он родился на Сицилии, Италия, и живёт в Бельгии с трёхлетнего возраста. Во второй половине 1960-х годов Адамо был вторым самым продаваемым музыкантом в мире после The Beatles. За свою карьеру он продал более 80 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов по всему миру. Это делает его самым продаваемым бельгийским артистом всех времен и одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире. Даже спустя столько лет Адамо остается иконой и автором миллионных продаж во многих странах мира.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Salvatore Adamo - Mes Chansons, Ma Vie (coloured) (8719262045194) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045194]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Salvatore Adamo
Альбом (сингл)
Mes Chansons, Ma Vie
Жанр
Шансон
Трек-лист
Vous Permettez, Monsieur?, Une Larme Aux Nuages, Elle, Une Meche De Cheveux, Le Barbu Sans Barbe, Les Filles Du Bord De Mer, Pomme Et Cie, Mes Mains Sur Tes Hanches, Tombe La Neige, Inch Allah (Nouvelle Version), Quand Les Roses, J'aime, La Nuit, J'avais Oublie Que Les Roses Sont Roses, Comme Toujours, C'est Ma Vie
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Mes Chansons, Ma Vie» — тщательно подобранный сборник, включающий главные хиты Сальваторе Адамо. От его прорывного сингла "Tombe La Neige", ставшего огромным хитом в Европе, Азии и Латинской Америке, до "Vous Permettez, Monsieur?", "Mes Mains Sur Tes Hanches", "Les Filles Du Bord De Mer", "Inch'Allah", "C'est Ma Vie" и многих других. Лимитированное издание на синем 180 г виниле Сальваторе Адамо — бельгийско-итальянский музыкант, певец и композитор. Он родился на Сицилии, Италия, и живёт в Бельгии с трёхлетнего возраста. Во второй половине 1960-х годов Адамо был вторым самым продаваемым музыкантом в мире после The Beatles. За свою карьеру он продал более 80 миллионов альбомов и 20 миллионов синглов по всему миру. Это делает его самым продаваемым бельгийским артистом всех времен и одним из самых коммерчески успешных музыкантов в мире. Даже спустя столько лет Адамо остается иконой и автором миллионных продаж во многих странах мира.


Теги товара: Шансон
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