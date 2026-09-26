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The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка

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The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка - фото 1
The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка - фото 1
  • The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749865
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The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка

"Floodland" - второй студийный альбом английской готик-рок группы Sisters of Mercy. Он был выпущен 16 ноября 1987 года на международном рынке компанией Merciful Release и распространен WEA, а релизом в США занималась Elektra Records. После выхода дебютного студийного альбома группы, "First and Last and Always" (1985), участники Крейг Адамс и Уэйн Хасси ушли в группу the Mission, что привело к распаду Sisters of Mercy. В результате фронтмен группы Эндрю Элдрич сформировал сайд-проект, известный как Sisterhood, и записал с ними новый материал. После того, как первый альбом проекта был воспринят в целом негативно, Элдрич перезапустил Sisters of Mercy и нанял участницу Sisterhood Патрицию Моррисон для записи нового релиза. Синглы "This Corrosion", "Dominion" и "Lucretia My Reflection" были выпущены в рамках промоушена. Песня "This Corrosion" заняла 7 место в чарте синглов Великобритании, а "Dominion" и "Lucretia My Reflection" заняли 13 и 20 места соответственно. "Floodland" дебютировал в чарте альбомов Великобритании под номером 9, а затем был сертифицирован BPI как золотой за продажу 100 000 копий. Он также вошел в топ-40 в других европейских странах, включая Швейцарию. Несмотря на то, что первоначально диск "Floodland" получил смешанные отзывы музыкальных критиков, впоследствии он был признан основополагающим альбомом в стиле готик-рок.

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FLOODLAND
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dominion/Mother Russia, Flood I, Lucretia My Reflection, 1959, This Corrosion Flood II, Driven Like The Snow, Never Land (A Fragment)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Floodland" - второй студийный альбом английской готик-рок группы Sisters of Mercy. Он был выпущен 16 ноября 1987 года на международном рынке компанией Merciful Release и распространен WEA, а релизом в США занималась Elektra Records. После выхода дебютного студийного альбома группы, "First and Last and Always" (1985), участники Крейг Адамс и Уэйн Хасси ушли в группу the Mission, что привело к распаду Sisters of Mercy. В результате фронтмен группы Эндрю Элдрич сформировал сайд-проект, известный как Sisterhood, и записал с ними новый материал. После того, как первый альбом проекта был воспринят в целом негативно, Элдрич перезапустил Sisters of Mercy и нанял участницу Sisterhood Патрицию Моррисон для записи нового релиза. Синглы "This Corrosion", "Dominion" и "Lucretia My Reflection" были выпущены в рамках промоушена. Песня "This Corrosion" заняла 7 место в чарте синглов Великобритании, а "Dominion" и "Lucretia My Reflection" заняли 13 и 20 места соответственно. "Floodland" дебютировал в чарте альбомов Великобритании под номером 9, а затем был сертифицирован BPI как золотой за продажу 100 000 копий. Он также вошел в топ-40 в других европейских странах, включая Швейцарию. Несмотря на то, что первоначально диск "Floodland" получил смешанные отзывы музыкальных критиков, впоследствии он был признан основополагающим альбомом в стиле готик-рок.
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The Sisters Of Mercy - Floodland (Analogue, Original Master Recording) (0821797100212) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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