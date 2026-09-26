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The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка

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The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка - фото 1
The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FIRST AND LAST AND ALWAYS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка - фото 1
  • The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FIRST AND LAST AND ALWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black planet, Walk away, No time to cry, A rock and a hard place, Marian (version), First and last and always, Possession, Nine while nine, Amphetamine logic, Some kind of stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка

Аудиофильское переиздание от легендарной американской лаборатории Mobile Fidelity Sound Lab, выпущенное в 2011 году. (New Wave). Этот релиз считается абсолютным эталоном и «золотым стандартом» классического готического рока. «First and Last and Always» (1985) — дебютный и самый знаменитый студийный альбом британской группы The Sisters of Mercy. • Звучание: Пластинка сформировала каноны жанра благодаря мрачной, холодной атмосфере, психоделическим гитарным партиям, низкому «замогильному» баритону фронтмена Эндрю Элдрича и ритмичной работе знаменитой драм-машины группы, названной «Доктор Лавин» (Doktor Avalanche). • Особенности издания (Analogue LP / MoFi): Данный релиз представляет собой строго лимитированное пронумерованное издание (Silver Label Series). Мастеринг выполнен напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент (1/2" / 30 IPS) на оборудовании Mobile Fidelity. Аудиофильский винил обеспечивает максимальную глубину, панорамность и детализацию звука, полностью раскрывая оригинальную аналоговую запись.

Отзывы о товаре The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Sisters Of Mercy
Альбом (сингл)
FIRST AND LAST AND ALWAYS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Black planet, Walk away, No time to cry, A rock and a hard place, Marian (version), First and last and always, Possession, Nine while nine, Amphetamine logic, Some kind of stranger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Аудиофильское переиздание от легендарной американской лаборатории Mobile Fidelity Sound Lab, выпущенное в 2011 году. (New Wave). Этот релиз считается абсолютным эталоном и «золотым стандартом» классического готического рока. «First and Last and Always» (1985) — дебютный и самый знаменитый студийный альбом британской группы The Sisters of Mercy. • Звучание: Пластинка сформировала каноны жанра благодаря мрачной, холодной атмосфере, психоделическим гитарным партиям, низкому «замогильному» баритону фронтмена Эндрю Элдрича и ритмичной работе знаменитой драм-машины группы, названной «Доктор Лавин» (Doktor Avalanche). • Особенности издания (Analogue LP / MoFi): Данный релиз представляет собой строго лимитированное пронумерованное издание (Silver Label Series). Мастеринг выполнен напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент (1/2" / 30 IPS) на оборудовании Mobile Fidelity. Аудиофильский винил обеспечивает максимальную глубину, панорамность и детализацию звука, полностью раскрывая оригинальную аналоговую запись.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Sisters Of Mercy - First And Last And Always (Analogue) (0821797100069) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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