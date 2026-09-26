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Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка

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Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка - фото 1
Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка - фото 1
  • Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749863
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
The Right Thing to Do, The Carter Family, You’re So Vain, His Friends Are More Than Fond of Robin, We Have No Secrets, Embrace Me, You Child, Waited So Long, It Was So Easy, Night Owl, When You Close Your Eyes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка

Альбом является классическим эталоном американской поп-музыки и «исповедального» стиля начала 1970-х годов. Данный релиз — это премиальное лимитированное аудиофильское переиздание легендарного третьего студийного альбома Карли Саймон «No Secrets» (оригинальный выпуск — 1972 год).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
No Secrets
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
The Right Thing to Do, The Carter Family, You’re So Vain, His Friends Are More Than Fond of Robin, We Have No Secrets, Embrace Me, You Child, Waited So Long, It Was So Easy, Night Owl, When You Close Your Eyes
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом является классическим эталоном американской поп-музыки и «исповедального» стиля начала 1970-х годов. Данный релиз — это премиальное лимитированное аудиофильское переиздание легендарного третьего студийного альбома Карли Саймон «No Secrets» (оригинальный выпуск — 1972 год).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carly Simon - No Secrets (Analogue, Original Master Recording) (0821797260718) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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