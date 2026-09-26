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Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка

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Various Artists - Rock&#039;n&#039;Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Rock&#039;n&#039;Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Hits Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Rock&#039;n&#039;Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Rock&#039;n&#039;Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749862
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Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111025110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Hits Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Guy Mitchell:ROCK-A-BILLY, Frankie Avalon:DE DE DINAH, Gene Vincent:SAY MAMA, Buddy Holly:OH, BOY, Ernie Freeman:RAUNCHY, Connie Francis:VACATION, Little Richard:LONG TALL SALLY, Wanda Jackson:COOL LOVE, Fats Domino:HELLO JOSEPHINE, Big Bopper:CHANTILLY LACE, Dale Hawkins:MY BABE, Elvis Presley:HARD HEADED WOMAN, Bobby Darin:SPLISH SPLASH, Carl Perkins (Guitar):BLUE SUEDE SHOES, Eddie Cochran:SUMMERTIME BLUES, Fats Domino:BLUEBERRY HILL, The Everyl Brothers:BIRD DOG, The Chordettes:LOLLIPOP, Chi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир рок-н-ролла. Наша новая виниловая серия «Хиты рок-н-ролла" представляет собой тщательно подобранную коллекцию из 20 оригинальных хитов рок-н-ролла 1950-х годов, отражающих эпоху рок-н-ролла в ее расцвете. Эта пластинка, наполненная легендарными артистами и незабываемыми песнями, представляет собой кусочек музыкальной истории, которым можно наслаждаться. В нем участвуют: Гай Митчелл, Фрэнки Авалон, Бадди Холли, Литтл Ричард, Элвис Пресли, Фэтс Домино и многие другие. Ощутите энергию и веселье рок-н-ролльной сцены 1950-х годов на этой высококачественной виниловой пластинке. Идеально подходит для любителей истории музыки и любителей вечных хитов.

Отзывы о товаре Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111025110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock'n'Roll Hits Vol.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Guy Mitchell:ROCK-A-BILLY, Frankie Avalon:DE DE DINAH, Gene Vincent:SAY MAMA, Buddy Holly:OH, BOY, Ernie Freeman:RAUNCHY, Connie Francis:VACATION, Little Richard:LONG TALL SALLY, Wanda Jackson:COOL LOVE, Fats Domino:HELLO JOSEPHINE, Big Bopper:CHANTILLY LACE, Dale Hawkins:MY BABE, Elvis Presley:HARD HEADED WOMAN, Bobby Darin:SPLISH SPLASH, Carl Perkins (Guitar):BLUE SUEDE SHOES, Eddie Cochran:SUMMERTIME BLUES, Fats Domino:BLUEBERRY HILL, The Everyl Brothers:BIRD DOG, The Chordettes:LOLLIPOP, Chi
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир рок-н-ролла. Наша новая виниловая серия «Хиты рок-н-ролла" представляет собой тщательно подобранную коллекцию из 20 оригинальных хитов рок-н-ролла 1950-х годов, отражающих эпоху рок-н-ролла в ее расцвете. Эта пластинка, наполненная легендарными артистами и незабываемыми песнями, представляет собой кусочек музыкальной истории, которым можно наслаждаться. В нем участвуют: Гай Митчелл, Фрэнки Авалон, Бадди Холли, Литтл Ричард, Элвис Пресли, Фэтс Домино и многие другие. Ощутите энергию и веселье рок-н-ролльной сцены 1950-х годов на этой высококачественной виниловой пластинке. Идеально подходит для любителей истории музыки и любителей вечных хитов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Rock'n'Roll Hits Vol.1 (0194111025110) виниловая пластинка – стоимость товара 2340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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