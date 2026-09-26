Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 749859
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111010420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111010420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
80s Electro Tracks, Vol.2
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anne Clark OUR DARKNESS, S50:TECHNOLOGY, Curare: VISIONS AND DREAMS, Interface: LIKE PUPPETS, Camouflage: THE GREAT COMMANDMENT, Central Unit: COMPUTER MUSIC, OFF:BAD NEWS, Moskwa TV: THE ART OF FASHION
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Various Artists - 80s Electro Tracks, Vol.2 (0194111010420) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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