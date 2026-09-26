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Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка

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Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
60s Italo Pop Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749858
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111008298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
60s Italo Pop Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rocco Granata–Marina, Adriano Celentano–Nata Per Me, Domenico Modugno–Notte li luna calante, Mina (3)–Moliendo Cafe, Dalida–Pepe, Tony Dallara–Bambina Bambina, Pino Donaggio–Come Sinfonia, Robertino Loretti–La Paloma, Umberto Marcato–Lazzarella, Bruno Martino–Estate, Peppino Di Capri–Luna Caprese, The Ames Brothers–Chi Sara, Marcello's Ferial–Quando Calliente, Milva–Tango Italiano, Tony Renis–Quando Quando Quado, Neil Sedaka–Tu Non Lo Sai
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rocco Granata–Marina, Adriano Celentano–Nata Per Me, Domenico Modugno–Notte li luna calante, Mina (3)–Moliendo Cafe, Dalida–Pepe, Tony Dallara–Bambina Bambina, Pino Donaggio–Come Sinfonia, Robertino Loretti–La Paloma, Umberto Marcato–Lazzarella, Bruno Martino–Estate, Peppino Di Capri–Luna Caprese, The Ames Brothers–Chi Sara, Marcello's Ferial–Quando Calliente, Milva–Tango Italiano, Tony Renis–Quando Quando Quado, Neil Sedaka–Tu Non Lo Sai

Отзывы о товаре Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111008298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
60s Italo Pop Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rocco Granata–Marina, Adriano Celentano–Nata Per Me, Domenico Modugno–Notte li luna calante, Mina (3)–Moliendo Cafe, Dalida–Pepe, Tony Dallara–Bambina Bambina, Pino Donaggio–Come Sinfonia, Robertino Loretti–La Paloma, Umberto Marcato–Lazzarella, Bruno Martino–Estate, Peppino Di Capri–Luna Caprese, The Ames Brothers–Chi Sara, Marcello's Ferial–Quando Calliente, Milva–Tango Italiano, Tony Renis–Quando Quando Quado, Neil Sedaka–Tu Non Lo Sai
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rocco Granata–Marina, Adriano Celentano–Nata Per Me, Domenico Modugno–Notte li luna calante, Mina (3)–Moliendo Cafe, Dalida–Pepe, Tony Dallara–Bambina Bambina, Pino Donaggio–Come Sinfonia, Robertino Loretti–La Paloma, Umberto Marcato–Lazzarella, Bruno Martino–Estate, Peppino Di Capri–Luna Caprese, The Ames Brothers–Chi Sara, Marcello's Ferial–Quando Calliente, Milva–Tango Italiano, Tony Renis–Quando Quando Quado, Neil Sedaka–Tu Non Lo Sai
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - 60s Italo Pop Hits (0194111008298) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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