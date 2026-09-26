OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка
Саундтрек к фильму «Звездный путь: Поколения» (Star Trek Generations), написанный композитором Деннисом Маккарти (Dennis McCarthy). Лимитированное издание на цветном виниле Незаменимая вещь для всех поклонников «Звездного пути» и любителей эпических киносаундтреков: виниловое издание оригинального саундтрека к фильму «Звездный путь: Поколения» переносит величественные и драматичные звуки особой главы в истории Звездного флота прямо на ваш проигрыватель. Этот саундтрек, написанный Деннисом Маккарти, сопровождает седьмой полнометражный фильм «Звездного пути» с эмоциональной глубиной, захватывающей динамикой и фирменным оркестровым стилем, который определял франшизу на протяжении десятилетий. От легендарной встречи двух капитанов до эпических моментов космических путешествий, каждый трек раскрывается на виниле с особой теплотой и ностальгией. Эта пластинка — не только коллекционный экземпляр, но и эмоциональный опыт прослушивания — идеально подходит для тихих моментов под звездами дома или в качестве подарка для истинных поклонников Звездного флота.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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