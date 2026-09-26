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OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка

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OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка - фото 1
OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Generation
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749855
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OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111037571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Generation
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Trek Generations Overture, Main Title, The Enterprise B-kirk Saves The Day, Deck 15, Time Is Running Out, Prisoner Exchange, Outgunned, Out Of Control-the Crash, Coming To Rest, The Nexus-a Christmas Hug, Jumping The Ravine, Two Captains, The Final Fight, Kirk's Death, To Live Forever
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка

Саундтрек к фильму «Звездный путь: Поколения» (Star Trek Generations), написанный композитором Деннисом Маккарти (Dennis McCarthy). Лимитированное издание на цветном виниле Незаменимая вещь для всех поклонников «Звездного пути» и любителей эпических киносаундтреков: виниловое издание оригинального саундтрека к фильму «Звездный путь: Поколения» переносит величественные и драматичные звуки особой главы в истории Звездного флота прямо на ваш проигрыватель. Этот саундтрек, написанный Деннисом Маккарти, сопровождает седьмой полнометражный фильм «Звездного пути» с эмоциональной глубиной, захватывающей динамикой и фирменным оркестровым стилем, который определял франшизу на протяжении десятилетий. От легендарной встречи двух капитанов до эпических моментов космических путешествий, каждый трек раскрывается на виниле с особой теплотой и ностальгией. Эта пластинка — не только коллекционный экземпляр, но и эмоциональный опыт прослушивания — идеально подходит для тихих моментов под звездами дома или в качестве подарка для истинных поклонников Звездного флота.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111037571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: The Generation
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Trek Generations Overture, Main Title, The Enterprise B-kirk Saves The Day, Deck 15, Time Is Running Out, Prisoner Exchange, Outgunned, Out Of Control-the Crash, Coming To Rest, The Nexus-a Christmas Hug, Jumping The Ravine, Two Captains, The Final Fight, Kirk's Death, To Live Forever
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к фильму «Звездный путь: Поколения» (Star Trek Generations), написанный композитором Деннисом Маккарти (Dennis McCarthy). Лимитированное издание на цветном виниле Незаменимая вещь для всех поклонников «Звездного пути» и любителей эпических киносаундтреков: виниловое издание оригинального саундтрека к фильму «Звездный путь: Поколения» переносит величественные и драматичные звуки особой главы в истории Звездного флота прямо на ваш проигрыватель. Этот саундтрек, написанный Деннисом Маккарти, сопровождает седьмой полнометражный фильм «Звездного пути» с эмоциональной глубиной, захватывающей динамикой и фирменным оркестровым стилем, который определял франшизу на протяжении десятилетий. От легендарной встречи двух капитанов до эпических моментов космических путешествий, каждый трек раскрывается на виниле с особой теплотой и ностальгией. Эта пластинка — не только коллекционный экземпляр, но и эмоциональный опыт прослушивания — идеально подходит для тихих моментов под звездами дома или в качестве подарка для истинных поклонников Звездного флота.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Star Trek: The Generation (Dennis McCarthy) (coloured) (0194111037571) виниловая пластинка – стоимость товара 2340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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