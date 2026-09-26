OST - Star Trek: First Contact (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111029965) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: First Contact
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 749853
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111029965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: First Contact
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jerry Goldsmith– Main Title / Locutus, Jerry Goldsmith– Red Alert, Jerry Goldsmith– Temporal Wake, Jerry Goldsmith– Welcome Aboard, Jerry Goldsmith– Fully Functional, Jerry Goldsmith– Retreat, Jerry Goldsmith– Evacuate, Roy Orbison– Ooby Dooby, Degrees Celsius, Jerry Goldsmith– The Dish, Jerry Goldsmith– First Contact, Jerry Goldsmith– End Credits, Steppenwolf– Magic Carpet Ride
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Star Trek: First Contact (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111029965) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир капитана Пикарда и его команды с саундтреком, который идеально передает захватывающие моменты и драматические кульминации этой межгалактической классики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111029965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek: First Contact
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jerry Goldsmith– Main Title / Locutus, Jerry Goldsmith– Red Alert, Jerry Goldsmith– Temporal Wake, Jerry Goldsmith– Welcome Aboard, Jerry Goldsmith– Fully Functional, Jerry Goldsmith– Retreat, Jerry Goldsmith– Evacuate, Roy Orbison– Ooby Dooby, Degrees Celsius, Jerry Goldsmith– The Dish, Jerry Goldsmith– First Contact, Jerry Goldsmith– End Credits, Steppenwolf– Magic Carpet Ride
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в мир капитана Пикарда и его команды с саундтреком, который идеально передает захватывающие моменты и драматические кульминации этой межгалактической классики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Star Trek: First Contact (Jerry Goldsmith) (coloured) (0194111029965) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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