OST - White Zombie (Various Artists) (coloured) (0850078789181) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Zombie
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 749847
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Zombie
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
White Zombie - Opening Credits The First Appearance Madeline's Love Theme - Studio Version Bela's Ominous Words Murder In The Garden Murder Shocks! Bela's Eyes Madeline's Piano Silva In The Drink The Body Discovery The Threatening Madeline Madeline's Love Theme-Film Version The Zombie March The White Zombie! Bonus Track - Madeline’s Piano (Vintage Version) Bonus Track - Madeline’s Love Theme (Organ Love Version) Bonus Track - Murder’s Mental March
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - White Zombie (Various Artists) (coloured) (0850078789181) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Zombie - Opening Credits The First Appearance Madeline's Love Theme - Studio Version Bela's Ominous Words Murder In The Garden Murder Shocks! Bela's Eyes Madeline's Piano Silva In The Drink The Body Discovery The Threatening Madeline Madeline's Love Theme-Film Version The Zombie March The White Zombie! Bonus Track - Madeline’s Piano (Vintage Version) Bonus Track - Madeline’s Love Theme (Organ Love Version) Bonus Track - Murder’s Mental March
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789181]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Zombie
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
White Zombie - Opening Credits The First Appearance Madeline's Love Theme - Studio Version Bela's Ominous Words Murder In The Garden Murder Shocks! Bela's Eyes Madeline's Piano Silva In The Drink The Body Discovery The Threatening Madeline Madeline's Love Theme-Film Version The Zombie March The White Zombie! Bonus Track - Madeline’s Piano (Vintage Version) Bonus Track - Madeline’s Love Theme (Organ Love Version) Bonus Track - Murder’s Mental March
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: White Zombie - Opening Credits The First Appearance Madeline's Love Theme - Studio Version Bela's Ominous Words Murder In The Garden Murder Shocks! Bela's Eyes Madeline's Piano Silva In The Drink The Body Discovery The Threatening Madeline Madeline's Love Theme-Film Version The Zombie March The White Zombie! Bonus Track - Madeline’s Piano (Vintage Version) Bonus Track - Madeline’s Love Theme (Organ Love Version) Bonus Track - Murder’s Mental March
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - White Zombie (Various Artists) (coloured) (0850078789181) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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