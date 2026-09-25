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OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка

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OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper &amp; Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper &amp; Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Texas Chain Saw Massacre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper &amp; Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper &amp; Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749846
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OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка
5 940 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Texas Chain Saw Massacre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, with Opening, Warnings Medley: Joe Bill's Cemetry Warning / Gas Station Sun, Cuts Medley: Feedlot / Hitchhiker's Razor, Out- the Mark, In- Bones, Menace Medley: What Kirk and Pam Don't Know / Pam's Foreboding / Leatherface Slams the Door, Jerry X, Leatherface Worries, Trouble Moon, Distant Disturbance (Sketch 1), Closer Problem (Sketch 2), Franklin X, but then, Sally Awakens for Dinner, to the End, End Titles, Descent (Sketch 3)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка

Waxwork Records с гордостью представляет оригинальную музыку к фильму «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера и Уэйна Белла Издание на цветном виниле Оригинальная партитура фильма Тоуба Хупера и Уэйна Белла представляет собой экспериментальное упражнение в сочинении и исполнении музыки, в котором используются нетрадиционные инструменты, такие как подвесные тарелки, алюминиевые кастрюли, детская игрушечная ударная установка, различные крики диких животных, свистки, шейкеры и многое другое. Результат является одним из самых ранних примеров индустриальной музыки. Долгое время считавшиеся утерянными или уничтоженными, в 2023 году оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму были обнаружены и затем помещены в частный центр Гарри Рэнсома в Остине, штат Техас, для сохранения. Соавтор «Техасской резни бензопилой» Уэйн Белл кропотливо работал над тем, чтобы эти оригинальные мастер-ленты исходного материала были безопасно перенесены. Затем Белл лично работал над созданием и микшированием недавно перенесенной официальной партитуры «Техасской резни бензопилой» для получения целостного опыта прослушивания. Затем мастеринг партитуры выполнил Томас Димуцио в Gench Mastering.

Отзывы о товаре OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977185]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Texas Chain Saw Massacre
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, with Opening, Warnings Medley: Joe Bill's Cemetry Warning / Gas Station Sun, Cuts Medley: Feedlot / Hitchhiker's Razor, Out- the Mark, In- Bones, Menace Medley: What Kirk and Pam Don't Know / Pam's Foreboding / Leatherface Slams the Door, Jerry X, Leatherface Worries, Trouble Moon, Distant Disturbance (Sketch 1), Closer Problem (Sketch 2), Franklin X, but then, Sally Awakens for Dinner, to the End, End Titles, Descent (Sketch 3)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Waxwork Records с гордостью представляет оригинальную музыку к фильму «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера и Уэйна Белла Издание на цветном виниле Оригинальная партитура фильма Тоуба Хупера и Уэйна Белла представляет собой экспериментальное упражнение в сочинении и исполнении музыки, в котором используются нетрадиционные инструменты, такие как подвесные тарелки, алюминиевые кастрюли, детская игрушечная ударная установка, различные крики диких животных, свистки, шейкеры и многое другое. Результат является одним из самых ранних примеров индустриальной музыки. Долгое время считавшиеся утерянными или уничтоженными, в 2023 году оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму были обнаружены и затем помещены в частный центр Гарри Рэнсома в Остине, штат Техас, для сохранения. Соавтор «Техасской резни бензопилой» Уэйн Белл кропотливо работал над тем, чтобы эти оригинальные мастер-ленты исходного материала были безопасно перенесены. Затем Белл лично работал над созданием и микшированием недавно перенесенной официальной партитуры «Техасской резни бензопилой» для получения целостного опыта прослушивания. Затем мастеринг партитуры выполнил Томас Димуцио в Gench Mastering.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper & Wayne Bell) (coloured) (0850068977185) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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