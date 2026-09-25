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Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка

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Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 1
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 2
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 3
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 4
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 5
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 6
Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 1
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 2
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 3
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 4
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 5
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 6
  • Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061937515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Diskhat All Prepared1mixed 13, Snar2, Diskhat1, Piano Un1 Arpej, Diskprept4, Hat 2b 2012b, Disk Aud1_12, 0035 1-Audio, Disk Prep Calrec2 Barn Dance ( S L O ), Diskprept1, Diskhat2, Piano Un10 It Happened, Hat5c 0001 Rec-4
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diskhat All Prepared1mixed 13, Snar2, Diskhat1, Piano Un1 Arpej, Diskprept4, Hat 2b 2012b, Disk Aud1_12, 0035 1-Audio, Disk Prep Calrec2 Barn Dance ( S L O ), Diskprept1, Diskhat2, Piano Un10 It Happened, Hat5c 0001 Rec-4

Отзывы о товаре Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061937515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Diskhat All Prepared1mixed 13, Snar2, Diskhat1, Piano Un1 Arpej, Diskprept4, Hat 2b 2012b, Disk Aud1_12, 0035 1-Audio, Disk Prep Calrec2 Barn Dance ( S L O ), Diskprept1, Diskhat2, Piano Un10 It Happened, Hat5c 0001 Rec-4
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diskhat All Prepared1mixed 13, Snar2, Diskhat1, Piano Un1 Arpej, Diskprept4, Hat 2b 2012b, Disk Aud1_12, 0035 1-Audio, Disk Prep Calrec2 Barn Dance ( S L O ), Diskprept1, Diskhat2, Piano Un10 It Happened, Hat5c 0001 Rec-4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 (EP) (0801061937515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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