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Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка

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Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 1
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 2
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 3
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 4
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 5
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 6
Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wax Tailor
Альбом (сингл)
Tales Of The Forgotten Melodies
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 1
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 2
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 3
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 4
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 5
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 6
  • Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[3516628479618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wax Tailor
Альбом (сингл)
Tales Of The Forgotten Melodies
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Behind the Curtain (Opening), Que sera, Ungodly Fruit, Between Fellows, Hypnosis Theme (featuring Marina Quaisse), Damn That Music Made My Day, Where My Heart's At (featuring The Others), Birth of a Struggle, Am I Free, Ringing Score, I Don't Know, Our Dance (featuring Charlotte Savary), Stay Tuned, Walk the Line (featuring The Others), A Woman's Voice, Don't You Remember, How I Feel, Behind the Disguise (Closing) (featuring Marina Quaisse)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка

Tales of the Forgotten Melodies — дебютный полноформатный альбом французского андеграундного хип-хоп продюсера Wax Tailor, выпущенный в 2005 году Издание на виниле в гейтфолде Исполнитель и продюсер в стиле трип-хоп Жан-Кристоф Ле Сау, известный как Wax Tailor, впервые появился на французской электронной сцене в 2004 году (с EP Lost the Way), но свой дебютный альбом выпустил только в 2005 году. Этот дебют, Tales of the Forgotten Melodies, стал хитом как во Франции, так и в США, и в том же году добился значительных успехов в чартах CMJ.

Отзывы о товаре Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[3516628479618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wax Tailor
Альбом (сингл)
Tales Of The Forgotten Melodies
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Behind the Curtain (Opening), Que sera, Ungodly Fruit, Between Fellows, Hypnosis Theme (featuring Marina Quaisse), Damn That Music Made My Day, Where My Heart's At (featuring The Others), Birth of a Struggle, Am I Free, Ringing Score, I Don't Know, Our Dance (featuring Charlotte Savary), Stay Tuned, Walk the Line (featuring The Others), A Woman's Voice, Don't You Remember, How I Feel, Behind the Disguise (Closing) (featuring Marina Quaisse)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Tales of the Forgotten Melodies — дебютный полноформатный альбом французского андеграундного хип-хоп продюсера Wax Tailor, выпущенный в 2005 году Издание на виниле в гейтфолде Исполнитель и продюсер в стиле трип-хоп Жан-Кристоф Ле Сау, известный как Wax Tailor, впервые появился на французской электронной сцене в 2004 году (с EP Lost the Way), но свой дебютный альбом выпустил только в 2005 году. Этот дебют, Tales of the Forgotten Melodies, стал хитом как во Франции, так и в США, и в том же году добился значительных успехов в чартах CMJ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wax Tailor - Tales Of The Forgotten Melodies (3516628479618) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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