Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 749840
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614700459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dice Man — Polygon Window, Musicology — Telefone 529, Autechre — Crystal, I.A.O — The Clan, Speedy J — De-Orbit, Musicology — Premonition, UP! — Spiritual High, Autechre — The Egg, Dr Alex Paterson — Loving You Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – First
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка
Знаковая компиляция Warp Records, впервые выпущенная в 1992 году и ставшая одним из основополагающих релизов ранней IDM и экспериментальной электронной музыки. В сборник вошли ранние работы Aphex Twin, Autechre, Speedy J, Richie Hawtin и других представителей электронной сцены.
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614700459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Artificial Intelligence: Electronic Listening Music
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Dice Man — Polygon Window, Musicology — Telefone 529, Autechre — Crystal, I.A.O — The Clan, Speedy J — De-Orbit, Musicology — Premonition, UP! — Spiritual High, Autechre — The Egg, Dr Alex Paterson — Loving You Live
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – First
Страна производитель
Великобритания
Знаковая компиляция Warp Records, впервые выпущенная в 1992 году и ставшая одним из основополагающих релизов ранней IDM и экспериментальной электронной музыки. В сборник вошли ранние работы Aphex Twin, Autechre, Speedy J, Richie Hawtin и других представителей электронной сцены.
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Various Artists - Artificial Intelligence: Electronic Listening Music (5056614700459) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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