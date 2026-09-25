Top.Mail.Ru
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 3
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 4
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 5
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 6
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 7
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 8
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 9
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 10
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 11
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 12
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Instant Holograms On Metal Film
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 9
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 10
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 11
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 12
  • Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749837
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818801013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Instant Holograms On Metal Film
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Mystical Plosives, Aerial Troubles, Melodie Is A Wound, Immortal Hands, Vermona F Transistor, Le Coeur Et La Force, Electrified Teenybop!, Transmuted Matter, Esemplastic Creeping Eruption, If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 1, Flashes From Everywhere, Colour Television, If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка

Stereolab начали дразнить поклонников альбомом в начале апреля 2025 года, используя картинку-квест, разосланную подписчикам их рассылки Lab Report, а также серию постов в Instagram*. 2 апреля, ровно через 16 лет после того, как группа объявила о своем бессрочном перерыве, фанаты получили пакет под названием «незапрошенные материалы Stereolab», включающий ведущий сингл «Aerial Troubles» вместе с инструментальной версией. Кроме того, плакаты с названием группы появились в крупных городах по всему миру. 8 апреля Stereolab анонсировали свой одиннадцатый студийный альбом, который ознаменовал их возвращение после 15-летнего ожидания. Песня «Aerial Troubles», отличающаяся их «фирменным потусторонним, сияющим грувом», получила официальный релиз в тот же день вместе с «ретро» музыкальным видео, снятым Лораном Аскьенази. Альбом Instant Holograms on Metal Film включает 13 треков, все из которых были написаны Тимом Гейном и Летитией Садье и исполнены дуэтом вместе с Энди Рэмси, Джо Уотсоном и Хави Муньосом из гастрольного состава группы 2025 года. В записи альбома приняли участие Купер Крейн и Роб Фрай из Bitchin Bajas Бен ЛаМар Гей из International Anthem, Рик Элсворт, Хольгер Запф из Cavern of Anti-Matter Мари Мерле и Молли Хансен Рид. Альбом был выпущен в виде двойного винилового LP, доступного в стандартном и цветном вариантах, а также на CD. В поддержку альбома Instant Holograms on Metal Film запланирован тур по Европе, Северной Америке и Великобритании с мая по декабрь 2025 года.

Отзывы о товаре Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818801013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Instant Holograms On Metal Film
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Mystical Plosives, Aerial Troubles, Melodie Is A Wound, Immortal Hands, Vermona F Transistor, Le Coeur Et La Force, Electrified Teenybop!, Transmuted Matter, Esemplastic Creeping Eruption, If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 1, Flashes From Everywhere, Colour Television, If You Remember I Forgot How To Dream Pt. 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Stereolab начали дразнить поклонников альбомом в начале апреля 2025 года, используя картинку-квест, разосланную подписчикам их рассылки Lab Report, а также серию постов в Instagram*. 2 апреля, ровно через 16 лет после того, как группа объявила о своем бессрочном перерыве, фанаты получили пакет под названием «незапрошенные материалы Stereolab», включающий ведущий сингл «Aerial Troubles» вместе с инструментальной версией. Кроме того, плакаты с названием группы появились в крупных городах по всему миру. 8 апреля Stereolab анонсировали свой одиннадцатый студийный альбом, который ознаменовал их возвращение после 15-летнего ожидания. Песня «Aerial Troubles», отличающаяся их «фирменным потусторонним, сияющим грувом», получила официальный релиз в тот же день вместе с «ретро» музыкальным видео, снятым Лораном Аскьенази. Альбом Instant Holograms on Metal Film включает 13 треков, все из которых были написаны Тимом Гейном и Летитией Садье и исполнены дуэтом вместе с Энди Рэмси, Джо Уотсоном и Хави Муньосом из гастрольного состава группы 2025 года. В записи альбома приняли участие Купер Крейн и Роб Фрай из Bitchin Bajas Бен ЛаМар Гей из International Anthem, Рик Элсворт, Хольгер Запф из Cavern of Anti-Matter Мари Мерле и Молли Хансен Рид. Альбом был выпущен в виде двойного винилового LP, доступного в стандартном и цветном вариантах, а также на CD. В поддержку альбома Instant Holograms on Metal Film запланирован тур по Европе, Северной Америке и Великобритании с мая по декабрь 2025 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...