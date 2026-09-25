Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 749835
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuses, People Do It All The Time, The Free Design, Blips Drips And Strips, Italian Shoes Continuum, Infinity Girl, The Spiracles, Op Hop Detonation, Puncture In The Radax Permutation, Velvet Water, Blue Milk, Caleidoscopic Gaze, Strobo Acceleration, The Emergency Kisses, Come And Play In The Milky Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка
Шестой студийный альбом Stereolab, первоначально выпущенный в 1999 году. Группа сочетает психоделический поп, краут-рок, электронику и французский шансон, создавая мягкое, гипнотическое и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года выпущено на двойном виниле и использует ремастеринг с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Fuses, People Do It All The Time, The Free Design, Blips Drips And Strips, Italian Shoes Continuum, Infinity Girl, The Spiracles, Op Hop Detonation, Puncture In The Radax Permutation, Velvet Water, Blue Milk, Caleidoscopic Gaze, Strobo Acceleration, The Emergency Kisses, Come And Play In The Milky Night
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Шестой студийный альбом Stereolab, первоначально выпущенный в 1999 году. Группа сочетает психоделический поп, краут-рок, электронику и французский шансон, создавая мягкое, гипнотическое и экспериментальное звучание. Это переиздание 2025 года выпущено на двойном виниле и использует ремастеринг с оригинальных 1/2-дюймовых мастер-лент.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Stereolab - Cobra And Phases Group Play Voltage In The Milky Night (5056818800405) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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