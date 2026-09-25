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Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка

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Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 1
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 2
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 3
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 4
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 5
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 6
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Stereotype
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 1
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 2
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 3
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 4
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 5
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 6
  • Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818802416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Stereotype
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Whooshki, 1994, O'Brien, O'Brien (Darkness), Greenwidth, Falling
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка

Stereotype — ранняя работа Squarepusher, первоначально самостоятельно выпущенная в 1994 году. Альбом объединяет сырой техно, acid, IDM и брейкбит, отражая влияние пиратского радио и рейв-культуры начала 1990-х. Ремастирован с оригинальных лент и впервые после ограниченной серии 12" переиздан на двойном виниле.

Отзывы о товаре Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818802416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Squarepusher
Альбом (сингл)
Stereotype
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Whooshki, 1994, O'Brien, O'Brien (Darkness), Greenwidth, Falling
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Stereotype — ранняя работа Squarepusher, первоначально самостоятельно выпущенная в 1994 году. Альбом объединяет сырой техно, acid, IDM и брейкбит, отражая влияние пиратского радио и рейв-культуры начала 1990-х. Ремастирован с оригинальных лент и впервые после ограниченной серии 12" переиздан на двойном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Squarepusher - Stereotype (5056818802416) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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