Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка
«Транквилизатор» — это не звук успокоения, а звук возвращения на поверхность. Лопатин не осуждает нашу потребность в бегстве, а скорее исследует, что происходит после. Альбом описывает переход от невесомого спокойствия к чему-то более приземленному — не героическое путешествие, а необходимый цикл отступления и возвращения, который помогает нам сохранять рассудок в мире, одновременно подавляющем и обыденном. Мы погружаемся из водного блаженства «Lifeworld» в печальную меланхолию «Cherry Blue» и искаженные ритмы «Rodl Glide». Как всегда у OPN, реальное сталкивается с нереальным. Прислушайтесь, и вы услышите скрежет пальцев по грифу, скольжение камня по полу подземелья, скрип открывающейся двери. Его музыка никогда не была абстрактным цветовым полем; в ней есть вес, грани, тени. Если R Plus Seven представлял собой сплошные кристально чистые арпеджио, а Garden of Delete — лихорадочный поток булькающих синтезаторов, то Tranquilizer ощущается как будто вы выпали из сна, к которому еще можно прикоснуться.
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Отзывы о товаре Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Tranquilizer (coloured) (5056818805240) виниловая пластинка