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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка

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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 1
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 2
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 3
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 4
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 5
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 6
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 7
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 1
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 2
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 3
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 4
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 5
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 6
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 7
  • Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749822
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614707571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Elseware, Again, World Outside, Krumville, Locrian Midwest, Plastic Antique, Gray Subviolet, The Body Trail, Nightmare Paint, Memories Of Music, On An Axis, Ubiquity Road, A Barely Lit Path, My Dream Dungeon Makeover
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка

Дэниел Лопатин — музыкант, композитор и продюсер из Бруклина, номинированный на премию Mercury Prize, выступающий под псевдонимом Oneohtrix Point Never. 29 сентября 2023 года Дэниел выпустит свой десятый альбом Again на лейбле Warp Records.

Отзывы о товаре Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614707571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin)
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Elseware, Again, World Outside, Krumville, Locrian Midwest, Plastic Antique, Gray Subviolet, The Body Trail, Nightmare Paint, Memories Of Music, On An Axis, Ubiquity Road, A Barely Lit Path, My Dream Dungeon Makeover
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дэниел Лопатин — музыкант, композитор и продюсер из Бруклина, номинированный на премию Mercury Prize, выступающий под псевдонимом Oneohtrix Point Never. 29 сентября 2023 года Дэниел выпустит свой десятый альбом Again на лейбле Warp Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) - Again (coloured) (5056614707571) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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