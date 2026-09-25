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Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка

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Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка - фото 1
Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
The Noise Made By People
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка - фото 1
  • Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061806514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
The Noise Made By People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Was The Year, Unchanging Window, Minus One, Come On Let's Go, Echo's Answer, Tower Of Our Tuning, Papercuts, You Can Fall, Look Outside, Until Then, City In Progress, Dead The Long Year
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Was The Year, Unchanging Window, Minus One, Come On Let's Go, Echo's Answer, Tower Of Our Tuning, Papercuts, You Can Fall, Look Outside, Until Then, City In Progress, Dead The Long Year

Отзывы о товаре Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[0801061806514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Broadcast
Альбом (сингл)
The Noise Made By People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Long Was The Year, Unchanging Window, Minus One, Come On Let's Go, Echo's Answer, Tower Of Our Tuning, Papercuts, You Can Fall, Look Outside, Until Then, City In Progress, Dead The Long Year
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Long Was The Year, Unchanging Window, Minus One, Come On Let's Go, Echo's Answer, Tower Of Our Tuning, Papercuts, You Can Fall, Look Outside, Until Then, City In Progress, Dead The Long Year
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Broadcast - The Noise Made By People (0801061806514) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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