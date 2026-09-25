Black Dog Productions - Bytes (5056614705591) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Dog Productions
Альбом (сингл)
Bytes
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 749816
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Dog Productions
Альбом (сингл)
Bytes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Plaid – Object Orient, Close Up Over – Caz, Xeper – Carceres Ex Novum, Echo Mike – Phil(1), Atypic – Focus Mel, Echo Mike – Phil(2), Close Up Over – Olivine, Echo Mike – Phil(3), I.A.O – Clan (Mongol Hordes), Echo Mike – Phil(4), Plaid – Yamemm, Echo Mike – Phil(5), Discordian Popes – Fight The Hits, Echo Mike – Phil(6), Balil – Merck, Echo Mike – Phil(7), Close Up Over – Jauqq, Balil – 3/4 Heart
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – Third
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Dog Productions - Bytes (5056614705591) виниловая пластинка
Лейбл Warp анонсировал переиздание двух классических альбомов из своего каталога: Bytes от Black Dog Productions и Spanners от The Black Dog. Третий альбом серии Artificial Intelligence, Bytes, был первоначально выпущен в 1993 году, и это переиздание приурочено к 30-летию со дня выхода. Продюсерами Black Dog Productions были Эд Хэндли, Энди Тернер и Кен Дауни. Для записи этого альбома Хэндли, Тернер и Дауни выступали под разными псевдонимами: Atypic, Balil, IAO, Close Up Over, Xeper, Discordian Popes и Plaid. Переиздание, записанное Бо Томасом для винила, представляет собой точную копию оригинального издания.
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Dog Productions
Альбом (сингл)
Bytes
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Plaid – Object Orient, Close Up Over – Caz, Xeper – Carceres Ex Novum, Echo Mike – Phil(1), Atypic – Focus Mel, Echo Mike – Phil(2), Close Up Over – Olivine, Echo Mike – Phil(3), I.A.O – Clan (Mongol Hordes), Echo Mike – Phil(4), Plaid – Yamemm, Echo Mike – Phil(5), Discordian Popes – Fight The Hits, Echo Mike – Phil(6), Balil – Merck, Echo Mike – Phil(7), Close Up Over – Jauqq, Balil – 3/4 Heart
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Artificial Intelligence – Third
Страна производитель
Великобритания
Лейбл Warp анонсировал переиздание двух классических альбомов из своего каталога: Bytes от Black Dog Productions и Spanners от The Black Dog. Третий альбом серии Artificial Intelligence, Bytes, был первоначально выпущен в 1993 году, и это переиздание приурочено к 30-летию со дня выхода. Продюсерами Black Dog Productions были Эд Хэндли, Энди Тернер и Кен Дауни. Для записи этого альбома Хэндли, Тернер и Дауни выступали под разными псевдонимами: Atypic, Balil, IAO, Close Up Over, Xeper, Discordian Popes и Plaid. Переиздание, записанное Бо Томасом для винила, представляет собой точную копию оригинального издания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Black Dog Productions - Bytes (5056614705591) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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