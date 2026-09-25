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New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка

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New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 1
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 2
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 3
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 4
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 5
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 6
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 7
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 8
New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
The Best Of & The Rest Of
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 1
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 2
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 3
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 4
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 5
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 6
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 7
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 8
  • New Order - The Best Of &amp; The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854144740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
The Best Of & The Rest Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
World (Perfecto Mix), Blue Monday (Hardfloor Mix), True Faith (Shep Pettibone Remix), Confusion (Pump Panel Reconstruction Mix), Touched By The Hand Of God (Biff & Memphis Remix), Bizarre Love Triangle (Armand Van Helden Mix), Ruined In A Day (K-Klass Remix), Regret (Fire Island Mix), Age Of Consent (Howie B. Remix), Spooky (Magimix), Everything's Gone Green (Dave Clarke Mix), Temptation (CJ Bolland Mix)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка

«The Rest Of New Order» от New Order — это расширенная версия «The Best Of New Order», включающая сборник клубных ремиксов из всего каталога группы. Ремастированное издание на виниле Первоначально выпущенный в 1995 году, сборник включает в себя переработку «Blue Monday» от Hardfloor и объединяет широкий спектр ремиксов от ключевых имен в танцевальной музыке. Шеп Петтибон, Арманд Ван Хелден, K-Klass, Хоуи Би, Дэйв Кларк и Си Джей Болланд оставили свой след на известных треках, переосмыслив такие песни, как «True Faith», «Bizarre Love Triangle», «Regret» и «Temptation». Являясь отражением бума ремиксов середины 90-х, песни New Order переосмыслены в контексте хауса, техно и клубной культуры, не теряя при этом мелодичной основы, которая сделала их такими популярными.

Отзывы о товаре New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854144740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
The Best Of & The Rest Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
World (Perfecto Mix), Blue Monday (Hardfloor Mix), True Faith (Shep Pettibone Remix), Confusion (Pump Panel Reconstruction Mix), Touched By The Hand Of God (Biff & Memphis Remix), Bizarre Love Triangle (Armand Van Helden Mix), Ruined In A Day (K-Klass Remix), Regret (Fire Island Mix), Age Of Consent (Howie B. Remix), Spooky (Magimix), Everything's Gone Green (Dave Clarke Mix), Temptation (CJ Bolland Mix)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Rest Of New Order» от New Order — это расширенная версия «The Best Of New Order», включающая сборник клубных ремиксов из всего каталога группы. Ремастированное издание на виниле Первоначально выпущенный в 1995 году, сборник включает в себя переработку «Blue Monday» от Hardfloor и объединяет широкий спектр ремиксов от ключевых имен в танцевальной музыке. Шеп Петтибон, Арманд Ван Хелден, K-Klass, Хоуи Би, Дэйв Кларк и Си Джей Болланд оставили свой след на известных треках, переосмыслив такие песни, как «True Faith», «Bizarre Love Triangle», «Regret» и «Temptation». Являясь отражением бума ремиксов середины 90-х, песни New Order переосмыслены в контексте хауса, техно и клубной культуры, не теряя при этом мелодичной основы, которая сделала их такими популярными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка - купить по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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