New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка
«The Rest Of New Order» от New Order — это расширенная версия «The Best Of New Order», включающая сборник клубных ремиксов из всего каталога группы. Ремастированное издание на виниле Первоначально выпущенный в 1995 году, сборник включает в себя переработку «Blue Monday» от Hardfloor и объединяет широкий спектр ремиксов от ключевых имен в танцевальной музыке. Шеп Петтибон, Арманд Ван Хелден, K-Klass, Хоуи Би, Дэйв Кларк и Си Джей Болланд оставили свой след на известных треках, переосмыслив такие песни, как «True Faith», «Bizarre Love Triangle», «Regret» и «Temptation». Являясь отражением бума ремиксов середины 90-х, песни New Order переосмыслены в контексте хауса, техно и клубной культуры, не теряя при этом мелодичной основы, которая сделала их такими популярными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитYello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (060244562941...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитYello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (060244562...
-
В наличииЦена 7 090 руб.1773 руб. в СплитBlack Keys - El Camino (10th Anniversary Super Deluxe Edition) (...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитTriptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 201...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитPrimus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитRammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитNeil Young - Return To Greendale (Box) (0093624893257) виниловая...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (Box) (0093624888093) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитLCD Soundsystem - The Long Goodbye (Box) (0190295064198) винилов...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитAphex Twin, Syro (0801061024710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитTaylor Swift - Red (Taylor's Version) (0602438633258) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитJoe Bonamassa - Royal Tea (coloured) (0810020502602) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре New Order - The Best Of & The Rest Of (5026854144740) виниловая пластинка