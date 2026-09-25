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Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка

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Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 1
Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 2
Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 3
Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alban Berg Quartett
Альбом (сингл)
Beethoven: The Complete String Quartets
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 1
  • Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 2
  • Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 3
  • Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 180 руб. 
Начислим 638 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749807
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Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка
22 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197604966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alban Berg Quartett
Альбом (сингл)
Beethoven: The Complete String Quartets
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Con Brio, II. Adagio Affettuoso Ed Appassionato, III. Scherzo. Allegro Molto – Trio, IV. Allegro, I. Allegro, II. Adagio Cantabile, III. Scherzo. Allegro – Trio, IV. Allegro Molto Quasi Presto, I. Allegro, II. Menuetto – Trio, III. Andante Cantabile, IV. Allegro, I. Allegro Con Brio, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Scherzo. Allegro – Trio, IV. La Malinconia. Adagio – Allegretto Quasi Allegro, I. Introduzione. Andante Con Moto – Allegro Vivace, II. Andante Con Moto Quasi Allegretto, III
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка

Вершина камерной музыки - все струнные квартеты Бетховена в исполнении знаменитого Квартета Альбана Берга (ABQ). Бокс-сет из 10 пластинок ограниченным тиражом. Участники знаменитого Квартета Альбана Берга (ABQ) учились и совершенствовали свое искусство в самом сердце венской музыкальной традиции. Они дважды записали полные струнные квартеты Бетховена: первый раз в студии между 1978 и 1983 годами, а второй раз на концерте в июне 1989 года в Моцартовском зале венского Концертхауса. В этой записи к своему фирменному блеску, утонченности и интеллектуальной проницательности ABQ добавляет, где это уместно, дикую и безрассудную энергию, волнующую и типично бетховенскую.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197604966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alban Berg Quartett
Альбом (сингл)
Beethoven: The Complete String Quartets
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Con Brio, II. Adagio Affettuoso Ed Appassionato, III. Scherzo. Allegro Molto – Trio, IV. Allegro, I. Allegro, II. Adagio Cantabile, III. Scherzo. Allegro – Trio, IV. Allegro Molto Quasi Presto, I. Allegro, II. Menuetto – Trio, III. Andante Cantabile, IV. Allegro, I. Allegro Con Brio, II. Adagio Ma Non Troppo, III. Scherzo. Allegro – Trio, IV. La Malinconia. Adagio – Allegretto Quasi Allegro, I. Introduzione. Andante Con Moto – Allegro Vivace, II. Andante Con Moto Quasi Allegretto, III
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Великобритания
Описание
Вершина камерной музыки - все струнные квартеты Бетховена в исполнении знаменитого Квартета Альбана Берга (ABQ). Бокс-сет из 10 пластинок ограниченным тиражом. Участники знаменитого Квартета Альбана Берга (ABQ) учились и совершенствовали свое искусство в самом сердце венской музыкальной традиции. Они дважды записали полные струнные квартеты Бетховена: первый раз в студии между 1978 и 1983 годами, а второй раз на концерте в июне 1989 года в Моцартовском зале венского Концертхауса. В этой записи к своему фирменному блеску, утонченности и интеллектуальной проницательности ABQ добавляет, где это уместно, дикую и безрассудную энергию, волнующую и типично бетховенскую.
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Отзывы


Alban Berg Quartett - Beethoven: The Complete String Quartets (Box) (5054197604966) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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