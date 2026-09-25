Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 749805
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448028297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602448028297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Digga D
Альбом (сингл)
Noughty By Nature
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Alter Ego, Load Up, Stuck in the Mud, Pump 101, Hold It Down, What You Reckon, Main Road, Secret, G Lock, Statement, Addicted, Attention, Rambo, Why, Let It Go
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Digga D - Noughty By Nature (coloured) (0602448028297) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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