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Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка

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Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au/Ra
Альбом (сингл)
Heartcore
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749801
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478954818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au/Ra
Альбом (сингл)
Heartcore
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Descent, Crack!, This Is Character Building, [Portal], High Fantasy, Swamp, Lo/Re, Killswitch, The Apology, Blue Light, Dear Death, Princess Mononoke, Rewire, E-Motion, Heartcore
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка

Записанный в Лондоне и Лос-Анджелесе, этот 16-трековый альбом, сочетающий в себе эфирный поп, электронику, 8-битный гиперпоп и альтернативный рок, по словам Au/Ra, представляет собой « концептуальный альбом, в котором я открываю подземелье своего разума, чтобы слушатели могли в него забраться. Я создала персонажа, чтобы помочь себе пережить реальные травмы моего детства и то, как я исцелилась от того, что вкладывала всю свою самооценку в то, чтобы быть артисткой». В альбом вошли синглы «KILLSWITCH», «CRACK!», «HIGH FANTASY» и «SWAMP», каждая песня которых — это шаг вперед в изменчивый лабиринт; просветляющий портал в падение ее персонажа и его последующую реабилитацию.

Отзывы о товаре Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478954818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Au/Ra
Альбом (сингл)
Heartcore
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
The Descent, Crack!, This Is Character Building, [Portal], High Fantasy, Swamp, Lo/Re, Killswitch, The Apology, Blue Light, Dear Death, Princess Mononoke, Rewire, E-Motion, Heartcore
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Записанный в Лондоне и Лос-Анджелесе, этот 16-трековый альбом, сочетающий в себе эфирный поп, электронику, 8-битный гиперпоп и альтернативный рок, по словам Au/Ra, представляет собой « концептуальный альбом, в котором я открываю подземелье своего разума, чтобы слушатели могли в него забраться. Я создала персонажа, чтобы помочь себе пережить реальные травмы моего детства и то, как я исцелилась от того, что вкладывала всю свою самооценку в то, чтобы быть артисткой». В альбом вошли синглы «KILLSWITCH», «CRACK!», «HIGH FANTASY» и «SWAMP», каждая песня которых — это шаг вперед в изменчивый лабиринт; просветляющий портал в падение ее персонажа и его последующую реабилитацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Au/Ra - Heartcore (0602478954818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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