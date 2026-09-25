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Various Artists - Top 2000: The 90's (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 90's (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 90&#039;s (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 90&#039;s (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 90's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 90&#039;s (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 90&#039;s (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749796
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Top 2000: The 90's (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 90's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lenny Kravitz–Always On The Run, Sting–Fragile, Marc Cohn–Walking In Memphis, 4 Non Blondes–What's Up?, Rob de Nijs–Banger Hart, Fish–A Gentleman's Excuse Me, Temple Of The Dog–Hunger Strike, De Dijk–Als Ze Er Niet Is, The Cranberries–Zombie, Crowded House–Four Seasons In One Day, Valensia–Gaia, Andr? Hazes–Kleine Jongen, Nick Cave & The Bad Seeds–Red Right Hand, Queensr?che–Silent Lucidity, The Scene (2)–Blauw, Beth Hart–LA Song, Jeff Buckley–Lover, You Should've Come Over, R.E.M.–Everybody Hur
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 90's (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lenny Kravitz–Always On The Run, Sting–Fragile, Marc Cohn–Walking In Memphis, 4 Non Blondes–What's Up?, Rob de Nijs–Banger Hart, Fish–A Gentleman's Excuse Me, Temple Of The Dog–Hunger Strike, De Dijk–Als Ze Er Niet Is, The Cranberries–Zombie, Crowded House–Four Seasons In One Day, Valensia–Gaia, Andr? Hazes–Kleine Jongen, Nick Cave & The Bad Seeds–Red Right Hand, Queensr?che–Silent Lucidity, The Scene (2)–Blauw, Beth Hart–LA Song, Jeff Buckley–Lover, You Should've Come Over, R.E.M.–Everybody Hurts, Spice Girls–Wannabe, Henk Westbroek–Zelfs Je Naam Is Mooi, Scorpions–Send Me An Angel, Acda En De Munnik–Het Regent Zonnestralen, Zucchero–Il Volo



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 90's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lenny Kravitz–Always On The Run, Sting–Fragile, Marc Cohn–Walking In Memphis, 4 Non Blondes–What's Up?, Rob de Nijs–Banger Hart, Fish–A Gentleman's Excuse Me, Temple Of The Dog–Hunger Strike, De Dijk–Als Ze Er Niet Is, The Cranberries–Zombie, Crowded House–Four Seasons In One Day, Valensia–Gaia, Andr? Hazes–Kleine Jongen, Nick Cave & The Bad Seeds–Red Right Hand, Queensr?che–Silent Lucidity, The Scene (2)–Blauw, Beth Hart–LA Song, Jeff Buckley–Lover, You Should've Come Over, R.E.M.–Everybody Hur
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lenny Kravitz–Always On The Run, Sting–Fragile, Marc Cohn–Walking In Memphis, 4 Non Blondes–What's Up?, Rob de Nijs–Banger Hart, Fish–A Gentleman's Excuse Me, Temple Of The Dog–Hunger Strike, De Dijk–Als Ze Er Niet Is, The Cranberries–Zombie, Crowded House–Four Seasons In One Day, Valensia–Gaia, Andr? Hazes–Kleine Jongen, Nick Cave & The Bad Seeds–Red Right Hand, Queensr?che–Silent Lucidity, The Scene (2)–Blauw, Beth Hart–LA Song, Jeff Buckley–Lover, You Should've Come Over, R.E.M.–Everybody Hurts, Spice Girls–Wannabe, Henk Westbroek–Zelfs Je Naam Is Mooi, Scorpions–Send Me An Angel, Acda En De Munnik–Het Regent Zonnestralen, Zucchero–Il Volo


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Top 2000: The 90's (coloured) (0602488521963) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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