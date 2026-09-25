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Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 80's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Top 2000: The 80&#039;s (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 80's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamon
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamonds On The Soles Of Her Shoes, Billy Idol - Eyes Without A Face, Tears For Fears - Head Over Heels, Roxy Music - More Than This, Simple Minds - Belfast Child, The Cure - Lullaby, Daryl Hall & John Oates - Maneater, Frank Boeijen Groep - Kronenburg Park, Elvis Costello & The Attractions - I Want You



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521864]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 80's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamon
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Toto - Stop Loving You, Bruce Springsteen - The River, Dexys Midnight Runners & Kevin Rowland - Come On Eileen, Mike Oldfield - Moonlight Shadow, Orchestral Manoeuvres In The Dark - Enola Gay, BAP - Kristallnaach, Vitesse - Rosalyn, Cock Robin - The Promise You Made, Duran Duran - Save A Prayer, Rob de Nijs - Foto Van Vroeger, Leonard Cohen - Dance Me To The End Of Love, Mr. Mister - Broken Wings, Journey - Don't Stop Believing, Peter Schilling - Major Tom (V?llig Losgel?st), Paul Simon - Diamonds On The Soles Of Her Shoes, Billy Idol - Eyes Without A Face, Tears For Fears - Head Over Heels, Roxy Music - More Than This, Simple Minds - Belfast Child, The Cure - Lullaby, Daryl Hall & John Oates - Maneater, Frank Boeijen Groep - Kronenburg Park, Elvis Costello & The Attractions - I Want You


Теги товара: Цветной винил
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Доставка
Отзывы


Various Artists - Top 2000: The 80's (coloured) (0602488521864) виниловая пластинка – стоимость товара 5360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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