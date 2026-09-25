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Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Top 2000: The 70&#039;s (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749794
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Co
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Condor Pasa (If I Could), Frans Halsema– Voor Haar, Uriah Heep– Easy Livin', Lynyrd Skynyrd– Free Bird



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Co
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Condor Pasa (If I Could), Frans Halsema– Voor Haar, Uriah Heep– Easy Livin', Lynyrd Skynyrd– Free Bird


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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