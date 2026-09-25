Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 749794
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Co
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Condor Pasa (If I Could), Frans Halsema– Voor Haar, Uriah Heep– Easy Livin', Lynyrd Skynyrd– Free Bird
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитStevie Wonder - Talking Book (0602557097566) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 70's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Co
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queen– Love Of My Life, The Rolling Stones– Angie, Billy Joel– Piano Man, Chi Coltrane– Go Like Elijah, 10cc– I'm Not In Love, Bruce Springsteen– Born To Run, Status Quo– Down Down, Al Stewart– Year Of The Cat, Blondie– Denis, Quincy Jones– Chump Change, Elvis Presley– My Boy, Paul McCartney & Wings (2)– Mull Of Kintyre, Carly Simon– You're So Vain, Don McLean– Vincent, Santana– Samba Pa Ti, Kiss– Detroit Rock City, P– Dodenrit, Blue Sky, Bill Withers– Ain't No Sunshine, Simon & Garfunkel– El Condor Pasa (If I Could), Frans Halsema– Voor Haar, Uriah Heep– Easy Livin', Lynyrd Skynyrd– Free Bird
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 70's (coloured) (0602488521925) виниловая пластинка