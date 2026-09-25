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Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 60's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Top 2000: The 60&#039;s (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749793
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Загружаем...
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Загружаем...
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Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 60's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A J
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A Jetplane, The Who - Pinball Wizard, Joe Cocker - With A Little HeMy Friends, Nina Simone - Feeling Good, The Cats - Lea, Boudewijn de Groot - Welterusten Mijnheer De President, Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough, Charles Aznavour - La boh?me, Steppenwolf - Born To Be Wild, Brainbox - Summertime, Cuby + The Blizzards - Window Of My Eyes, Barry Ryan - Eloise, Etta James - I'd Rather Go Blind, Armand - Ben Ik Te Min, Louis Armstrong - What A Wonderful World



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488521826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 60's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A J
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bob Dylan - Like A Rolling Stone, The Animals - The House Of The Rising Sun, Cream - White Room, Tim Hardin - How Can We Hang On To A Dream, Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay, The Moody Blues - Tuesday Afternoon (Forever Afternoon, The Beach Boys - Good Vibrations, Ike & Tina Turner - River Deep, Mountain High, Johnny Cash - Folsom Prison Blues (Live), Fleetwood Mac - Albatross, Aretha Franklin - I Say A Little Prayer, Golden Earring - Another 45 Miles, John Denver - Leaving On A Jetplane, The Who - Pinball Wizard, Joe Cocker - With A Little HeMy Friends, Nina Simone - Feeling Good, The Cats - Lea, Boudewijn de Groot - Welterusten Mijnheer De President, Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough, Charles Aznavour - La boh?me, Steppenwolf - Born To Be Wild, Brainbox - Summertime, Cuby + The Blizzards - Window Of My Eyes, Barry Ryan - Eloise, Etta James - I'd Rather Go Blind, Armand - Ben Ik Te Min, Louis Armstrong - What A Wonderful World


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - Top 2000: The 60's (coloured) (0602488521826) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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