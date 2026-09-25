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Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка

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Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 20's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Top 2000: The 20&#039;s (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 20's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa– Houdini, Dermot Kennedy– Better Days, Sabrina Carpenter– Espresso, Di-Rect– Soldier On, Miley Cyrus– Flowers, M?neskin– The Loneliest, Froukje (3)– Ik Wil Dansen, The Rolling Stones– Angry, Noah Kahan– Stick Season, Chappell Roan– Good Luck, Babe!, Son Mieux– Tonight, John Mayer– Last Train Home, S10– De Diepte, Chris Stapleton– Cold, Billie Eilish– What Was I Made For?, Niall Horan– Heaven, Douwe Bob– The World Is Our Home, Olivia Rodrigo– Vampire, Hannah Mae– Waterdicht, Sam Fender–
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dua Lipa– Houdini, Dermot Kennedy– Better Days, Sabrina Carpenter– Espresso, Di-Rect– Soldier On, Miley Cyrus– Flowers, M?neskin– The Loneliest, Froukje (3)– Ik Wil Dansen, The Rolling Stones– Angry, Noah Kahan– Stick Season, Chappell Roan– Good Luck, Babe!, Son Mieux– Tonight, John Mayer– Last Train Home, S10– De Diepte, Chris Stapleton– Cold, Billie Eilish– What Was I Made For?, Niall Horan– Heaven, Douwe Bob– The World Is Our Home, Olivia Rodrigo– Vampire, Hannah Mae– Waterdicht, Sam Fender– Seventeen Going Under, Miss Montreal– Door De Wind, Goldband– Noodgeval, Barbara Pravi– Voil?, Krezip & Danny Vera– Make It A Memory, Dean Lewis (4)– How Do I Say Goodbye, Rond?– Hard To Say Goodbye, Nothing But Thieves– Impossible (Orchestral Version), Racoon (4)– Tijd Verliezen, Marco Schuitmaker– Engelbewaarder



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522120]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 20's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa– Houdini, Dermot Kennedy– Better Days, Sabrina Carpenter– Espresso, Di-Rect– Soldier On, Miley Cyrus– Flowers, M?neskin– The Loneliest, Froukje (3)– Ik Wil Dansen, The Rolling Stones– Angry, Noah Kahan– Stick Season, Chappell Roan– Good Luck, Babe!, Son Mieux– Tonight, John Mayer– Last Train Home, S10– De Diepte, Chris Stapleton– Cold, Billie Eilish– What Was I Made For?, Niall Horan– Heaven, Douwe Bob– The World Is Our Home, Olivia Rodrigo– Vampire, Hannah Mae– Waterdicht, Sam Fender–
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dua Lipa– Houdini, Dermot Kennedy– Better Days, Sabrina Carpenter– Espresso, Di-Rect– Soldier On, Miley Cyrus– Flowers, M?neskin– The Loneliest, Froukje (3)– Ik Wil Dansen, The Rolling Stones– Angry, Noah Kahan– Stick Season, Chappell Roan– Good Luck, Babe!, Son Mieux– Tonight, John Mayer– Last Train Home, S10– De Diepte, Chris Stapleton– Cold, Billie Eilish– What Was I Made For?, Niall Horan– Heaven, Douwe Bob– The World Is Our Home, Olivia Rodrigo– Vampire, Hannah Mae– Waterdicht, Sam Fender– Seventeen Going Under, Miss Montreal– Door De Wind, Goldband– Noodgeval, Barbara Pravi– Voil?, Krezip & Danny Vera– Make It A Memory, Dean Lewis (4)– How Do I Say Goodbye, Rond?– Hard To Say Goodbye, Nothing But Thieves– Impossible (Orchestral Version), Racoon (4)– Tijd Verliezen, Marco Schuitmaker– Engelbewaarder


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Top 2000: The 20's (coloured) (0602488522120) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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