Various Artists - Top 2000: The 00's (coloured) (0602488522045) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 00's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 749790
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 00's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brightside, Natasha Bedingfield– Unwritten, Keane– Everybody's Changing, Robbie Williams– Feel, Lady Gaga– Bad Romance, Train (2)– Drops Of Jupiter, Coldplay– Fix You, Amy Winehouse– Back To Black, Guus Meeuwis– Brabant, Snow Patrol– Run, Within Temptation– Stand My Ground, Queens Of The Stone Age– No One Knows, Editors– Papillon, MIKA (8)– Grace Kelly, Empire Of The Sun– Walking On A Dream, Limp Bizkit– Behind Blue Eyes, Amy MacDonald– This Is The Life, Rowwen H?ze– November, Sophie Ellis-Bexto
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Top 2000: The 00's (coloured) (0602488522045) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brightside, Natasha Bedingfield– Unwritten, Keane– Everybody's Changing, Robbie Williams– Feel, Lady Gaga– Bad Romance, Train (2)– Drops Of Jupiter, Coldplay– Fix You, Amy Winehouse– Back To Black, Guus Meeuwis– Brabant, Snow Patrol– Run, Within Temptation– Stand My Ground, Queens Of The Stone Age– No One Knows, Editors– Papillon, MIKA (8)– Grace Kelly, Empire Of The Sun– Walking On A Dream, Limp Bizkit– Behind Blue Eyes, Amy MacDonald– This Is The Life, Rowwen H?ze– November, Sophie Ellis-Bextor– Murder On The Dancefloor, MGMT– Kids, Spinvis– Bagagedrager, Florence And The Machine– Dogs Days Are Over, Tenacious D– Tribute, Evanescence– My Immortal
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488522045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Top 2000: The 00's
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brightside, Natasha Bedingfield– Unwritten, Keane– Everybody's Changing, Robbie Williams– Feel, Lady Gaga– Bad Romance, Train (2)– Drops Of Jupiter, Coldplay– Fix You, Amy Winehouse– Back To Black, Guus Meeuwis– Brabant, Snow Patrol– Run, Within Temptation– Stand My Ground, Queens Of The Stone Age– No One Knows, Editors– Papillon, MIKA (8)– Grace Kelly, Empire Of The Sun– Walking On A Dream, Limp Bizkit– Behind Blue Eyes, Amy MacDonald– This Is The Life, Rowwen H?ze– November, Sophie Ellis-Bexto
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Radio 2 Top 2000
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brightside, Natasha Bedingfield– Unwritten, Keane– Everybody's Changing, Robbie Williams– Feel, Lady Gaga– Bad Romance, Train (2)– Drops Of Jupiter, Coldplay– Fix You, Amy Winehouse– Back To Black, Guus Meeuwis– Brabant, Snow Patrol– Run, Within Temptation– Stand My Ground, Queens Of The Stone Age– No One Knows, Editors– Papillon, MIKA (8)– Grace Kelly, Empire Of The Sun– Walking On A Dream, Limp Bizkit– Behind Blue Eyes, Amy MacDonald– This Is The Life, Rowwen H?ze– November, Sophie Ellis-Bextor– Murder On The Dancefloor, MGMT– Kids, Spinvis– Bagagedrager, Florence And The Machine– Dogs Days Are Over, Tenacious D– Tribute, Evanescence– My Immortal
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Various Artists - Top 2000: The 00's (coloured) (0602488522045) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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