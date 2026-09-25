OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 749782
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine, The Temptations – My Girl, The Rascals– Good Lovin', Smokey Robinson & The Miracles – The Tracks Of My Tears, Three Dog Night – Joy To The World, The Temptations – Ain't Too Proud To Beg, Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, Smokey Robinson & The Miracles – I Second That Emotion, Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale, The Exciters – Tell Him
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка
Нестареющие звуки культового саундтрека к фильму «Большое разочарование» (The Big Chill) 1983 года. Этот сайндтрек стал культурным феноменом, вернув классический соул, рок и поп-музыку в центр внимания и познакомив новое поколение с золотой эрой Motown. В альбом вошли композиции таких легендарных исполнителей, как Марвин Гей, The Temptations, Арета Франклин, Smokey Robinson & The Miracles, Procol Harum и других. Лимитированное издание на цветном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488534727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Big Chill
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine, The Temptations – My Girl, The Rascals– Good Lovin', Smokey Robinson & The Miracles – The Tracks Of My Tears, Three Dog Night – Joy To The World, The Temptations – Ain't Too Proud To Beg, Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like A) Natural Woman, Smokey Robinson & The Miracles – I Second That Emotion, Procol Harum – A Whiter Shade Of Pale, The Exciters – Tell Him
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Нестареющие звуки культового саундтрека к фильму «Большое разочарование» (The Big Chill) 1983 года. Этот сайндтрек стал культурным феноменом, вернув классический соул, рок и поп-музыку в центр внимания и познакомив новое поколение с золотой эрой Motown. В альбом вошли композиции таких легендарных исполнителей, как Марвин Гей, The Temptations, Арета Франклин, Smokey Robinson & The Miracles, Procol Harum и других. Лимитированное издание на цветном виниле
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - The Big Chill (Various Artists) (coloured) (0602488534727) виниловая пластинка