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Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка

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Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка - фото 1
Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка - фото 1
  • Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749780
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Загружаем...
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Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527547633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The World, REVOFEV, Don't Play This Song, We Aite (Wake Your Mind Up), Marijuana, Mojo So Dope, Ashin' Kusher, Erase Me, Wild'n Cuz I'm Young, The Mood, MANIAC, Rager, These Worries, The End, All Along, GHOST!, Trapped In My Mind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка

Второй студийный альбом Kid Cudi и продолжение Man On The Moon: The End Of Day. Мрачный и атмосферный релиз, сочетающий альтернативный хип-хоп, психоделию и электронное звучание. Альбом посвящён внутренним переживаниям, одиночеству, славе и саморазрушению, создавая цельное путешествие через тёмную сторону жизни артиста.

Отзывы о товаре Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602527547633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The World, REVOFEV, Don't Play This Song, We Aite (Wake Your Mind Up), Marijuana, Mojo So Dope, Ashin' Kusher, Erase Me, Wild'n Cuz I'm Young, The Mood, MANIAC, Rager, These Worries, The End, All Along, GHOST!, Trapped In My Mind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом Kid Cudi и продолжение Man On The Moon: The End Of Day. Мрачный и атмосферный релиз, сочетающий альтернативный хип-хоп, психоделию и электронное звучание. Альбом посвящён внутренним переживаниям, одиночеству, славе и саморазрушению, создавая цельное путешествие через тёмную сторону жизни артиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kid Cudi - Man On The Moon II: The Legend Of Mr.Rager (0602527547633) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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