Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 749778
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957584593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Prologue, Julia, Flying Power, Adagio, Space I, Italian Concerto, Concerto, Space II, Pop Giant, Space III, Feelings, Epilogue, Finausic For Mind / Theme Julia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка
Второй альбом Ekseption "Beggar Julia's Time Trip", впервые ремастированный с оригинальных лент. Это первое переиздание альбома 1970 года, отпечатанное на 180-граммовом желтом виниле. Включая хитовый сингл "Adagio".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - David Bowie (Space Oddity) (0825646287390) винилов...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDavid Bowie - The Man Who Sold The World (remastered 2015) (0825...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMadonna - Ray Of Light (0093624684718) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - Virtual XI (0190295851996) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитIron Maiden - The Final Frontier (0190295851934) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (0081227986551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитAndre Previn - Tchaikovsky: Swan Lake (0190295892203) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитJethro Tull - Stormwatch (0190295400873) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитMarillion - Clutching At Straws (2018 Remix) (0190295605223) вин...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитEd Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (019029542789...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0199957584593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ekseption
Альбом (сингл)
Beggar Julia's Time Trip
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ouverture, Prologue, Julia, Flying Power, Adagio, Space I, Italian Concerto, Concerto, Space II, Pop Giant, Space III, Feelings, Epilogue, Finausic For Mind / Theme Julia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Второй альбом Ekseption "Beggar Julia's Time Trip", впервые ремастированный с оригинальных лент. Это первое переиздание альбома 1970 года, отпечатанное на 180-граммовом желтом виниле. Включая хитовый сингл "Adagio".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ekseption - Beggar Julia's Time Trip (coloured) (0199957584593) виниловая пластинка