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Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка

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Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 1
Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 2
Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Islands
Альбом (сингл)
People Who Aren't There Anymore
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 1
  • Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 2
  • Future Islands - People Who Aren&#039;t There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749776
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Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400062115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Islands
Альбом (сингл)
People Who Aren't There Anymore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
King Of Sweden, The Tower, Deep In The Night, Say Goodbye, Give Me The Ghost Back, Corner Of My Eye, The Thief, Iris, The Fight, Peach, The Sickness, The Garden Wheel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future Islands - People Who Aren't There Anymore (0191400062115) виниловая пластинка

Сегодня, менее чем через два месяца после заключительного концерта своего тура As Long As You Are, Future Islands объявляют подробности о своем новом альбоме People Who Aren't There Anymore, релиз которого запланирован на 26 января 2024 года. Седьмой альбом группы — Сэмюэла Т. Херринга (вокал, тексты), Уильяма Кэшиона (бас, гитары), Геррита Велмерса (клавишные, программирование) и Майкла Лоури (ударные) — станет продолжением альбома As Long As You Are 2020 года. Альбом People Who Aren't There Anymore знаменует собой новую главу в истории Future Islands, которые, несмотря на то, что образовались почти два десятилетия назад, продолжают бросать вызов себе и друг другу. Если раньше они стремились к всё более энергичным гимнам, то на этот раз они обратились внутрь себя и открыли новый уровень ярости, создав одни из самых вдохновляющих и душераздирающих треков, поступая наоборот: не торопясь, уделяя внимание каждому вздоху, каждому слогу, каждому удару тарелки. Результатом стало мощное, определяющее заявление от группы музыкантов, создавших лучший альбом в своей карьере. Альбом People Who Aren't There Anymore был спродюсирован Future Islands и Стивом Райтом, а сведение выполнили Стив Райт и Крис Коуди (который возвращается к работе с группой впервые после альбома Singles 2014 года).

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400062115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future Islands
Альбом (сингл)
People Who Aren't There Anymore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
King Of Sweden, The Tower, Deep In The Night, Say Goodbye, Give Me The Ghost Back, Corner Of My Eye, The Thief, Iris, The Fight, Peach, The Sickness, The Garden Wheel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сегодня, менее чем через два месяца после заключительного концерта своего тура As Long As You Are, Future Islands объявляют подробности о своем новом альбоме People Who Aren't There Anymore, релиз которого запланирован на 26 января 2024 года. Седьмой альбом группы — Сэмюэла Т. Херринга (вокал, тексты), Уильяма Кэшиона (бас, гитары), Геррита Велмерса (клавишные, программирование) и Майкла Лоури (ударные) — станет продолжением альбома As Long As You Are 2020 года. Альбом People Who Aren't There Anymore знаменует собой новую главу в истории Future Islands, которые, несмотря на то, что образовались почти два десятилетия назад, продолжают бросать вызов себе и друг другу. Если раньше они стремились к всё более энергичным гимнам, то на этот раз они обратились внутрь себя и открыли новый уровень ярости, создав одни из самых вдохновляющих и душераздирающих треков, поступая наоборот: не торопясь, уделяя внимание каждому вздоху, каждому слогу, каждому удару тарелки. Результатом стало мощное, определяющее заявление от группы музыкантов, создавших лучший альбом в своей карьере. Альбом People Who Aren't There Anymore был спродюсирован Future Islands и Стивом Райтом, а сведение выполнили Стив Райт и Крис Коуди (который возвращается к работе с группой впервые после альбома Singles 2014 года).
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