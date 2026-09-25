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Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка

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Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 1
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 2
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 3
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 4
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 5
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 6
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 7
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 8
Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
DJ Kicks: The Complete Mix Edition
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 1
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 2
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 3
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 4
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 5
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 6
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 7
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 8
  • Kruder &amp; Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749775
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Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка
8 610 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548132182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
DJ Kicks: The Complete Mix Edition
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Herbaliser– A Mother, Small World– Livin' Free (Soundtrack Mix), Tango– Spellbound, The Lab Rats– Give My Soul, Statik Sound System– Revolutionary Pilot, JMJ & Flytronix– In Too Deep, Aquasky– Kauna, Kiss Kiss Bong Bong (Big Brothers Dubbing You Full On - Dub Tractor Remix), Hardfloor– Dadamnphreaknoizphunk (Dubdope), Thievery Corporation– Shaolin Satellite, Kruder & Dorfmeister– High Noon, Beanfield– Keep On Believing, Sapien– Que Dolor, Shantel– Bass And Several Cars, Karma (6)– Look Up Dere,
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка

К 30-летию альбома Kruder & Dorfmeister's DJ-Kicks впервые выходит в смешанном формате на 3LP, ремастированном Берни Грундманом и упакованном в специальный бокс-сет с оригинальными иллюстрациями. Серия альбомов Kruder & Dorfmeister стала определяющей для целой эпохи, объединив в себе множество музыкальных направлений. Венские диджеи, играющие в стиле даунтемпо, смешали замедленные фрагменты из разных жанров с раскатистым драм-н-бэйсом от Aquasky, плавящимися эйсид-линиями глубокого хард-флора и сэмплами бум-бэйпа 90-х, дымными атмосферными треками Thievery Corporation и многим другим.

Отзывы о товаре Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548132182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kruder & Dorfmeister
Альбом (сингл)
DJ Kicks: The Complete Mix Edition
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Herbaliser– A Mother, Small World– Livin' Free (Soundtrack Mix), Tango– Spellbound, The Lab Rats– Give My Soul, Statik Sound System– Revolutionary Pilot, JMJ & Flytronix– In Too Deep, Aquasky– Kauna, Kiss Kiss Bong Bong (Big Brothers Dubbing You Full On - Dub Tractor Remix), Hardfloor– Dadamnphreaknoizphunk (Dubdope), Thievery Corporation– Shaolin Satellite, Kruder & Dorfmeister– High Noon, Beanfield– Keep On Believing, Sapien– Que Dolor, Shantel– Bass And Several Cars, Karma (6)– Look Up Dere,
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
DJ-Kicks
Страна производитель
Германия
Описание
К 30-летию альбома Kruder & Dorfmeister's DJ-Kicks впервые выходит в смешанном формате на 3LP, ремастированном Берни Грундманом и упакованном в специальный бокс-сет с оригинальными иллюстрациями. Серия альбомов Kruder & Dorfmeister стала определяющей для целой эпохи, объединив в себе множество музыкальных направлений. Венские диджеи, играющие в стиле даунтемпо, смешали замедленные фрагменты из разных жанров с раскатистым драм-н-бэйсом от Aquasky, плавящимися эйсид-линиями глубокого хард-флора и сэмплами бум-бэйпа 90-х, дымными атмосферными треками Thievery Corporation и многим другим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kruder & Dorfmeister - DJ Kicks: The Complete Mix Edition (Box) (4062548132182) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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