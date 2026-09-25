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Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка

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Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - фото 1
Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - фото 1
  • Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка
7 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка

«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на двойном виниле, 45 об/мин. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.

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Характеристики
Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на двойном виниле, 45 об/мин. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.
Самовывоз
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Отзывы


Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - стоимость товара 7910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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