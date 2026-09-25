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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка

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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка - фото 1
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749770
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Загружаем...
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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Macarthur Park, Tragedy, Day-O, Somedays, Where S The Man, Right Here Waiting, Swefn-G-Englar, Macarthur Park, Main Title From Carrie, Main Title Theme, End Titles
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка

Cаундтрек к фильму "Beetlejuice Beetlejuice" режиссера Тима Бертона 2024 года Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде Саундтрек играет важную роль в оживлении причудливого и жуткого мира Beetlejuice, наполненного завораживающими, но игривыми мелодиями. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником винила, саундтреков или работ Тима Бертона, этот релиз перенесет вас обратно в странный и прекрасный мир "Beetlejuice Beetlejuice". Это уникальное издание на цветном виниле включает бонусный принт размером 11x11 дюймов и помещено в роскошный гейтфолд, что делает его идеальным предметом коллекционирования.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Macarthur Park, Tragedy, Day-O, Somedays, Where S The Man, Right Here Waiting, Swefn-G-Englar, Macarthur Park, Main Title From Carrie, Main Title Theme, End Titles
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Cаундтрек к фильму "Beetlejuice Beetlejuice" режиссера Тима Бертона 2024 года Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде Саундтрек играет важную роль в оживлении причудливого и жуткого мира Beetlejuice, наполненного завораживающими, но игривыми мелодиями. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником винила, саундтреков или работ Тима Бертона, этот релиз перенесет вас обратно в странный и прекрасный мир "Beetlejuice Beetlejuice". Это уникальное издание на цветном виниле включает бонусный принт размером 11x11 дюймов и помещено в роскошный гейтфолд, что делает его идеальным предметом коллекционирования.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850078789112) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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