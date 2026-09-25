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Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка

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Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка - фото 1
Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Abstraxion
Альбом (сингл)
She Thought She Would Last Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка - фото 1
  • Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749765
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038315958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Abstraxion
Альбом (сингл)
She Thought She Would Last Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
An Error Occurred, Just What I've Always Wanted, She Thought She Would Last Forever, Needed You, Spazieren Black Out, Seascape, Not Far Away From You, Rinjani, Dystopia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка

«She Thought She Would Last Forever» — это второй полноформатный альбом французского электронного музыканта Harold Bou?, известного под псевдонимом Abstraxion. Пластинка вышла в октябре 2016 года на лейбле Biologic Records.

Отзывы о товаре Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4260038315958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Abstraxion
Альбом (сингл)
She Thought She Would Last Forever
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
An Error Occurred, Just What I've Always Wanted, She Thought She Would Last Forever, Needed You, Spazieren Black Out, Seascape, Not Far Away From You, Rinjani, Dystopia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
«She Thought She Would Last Forever» — это второй полноформатный альбом французского электронного музыканта Harold Bou?, известного под псевдонимом Abstraxion. Пластинка вышла в октябре 2016 года на лейбле Biologic Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Abstraxion - She Thought She Would Last Forever (Remixed) (coloured) (4260038315958) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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