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OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка

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OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749761
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OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0030206739213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Princess Leia's Theme, Here They Come, The Asteroid Field, Yoda's Theme, The Imperial March, Parade Of The Ewoks, Luke And Leia, Fight With The Fighters, Jabba The Hut, Darth Vader's Death, The Forest Battle, Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка

Этот сборник музыки из трёх оригинальных фильмов (Звёздные войны/Империя наносит ответный удар/Возвращение джедая) — один из самых продаваемых альбомов, когда-либо выпущенных легендарным лейблом киномузыки Var?se Sarabande. Официально одобренный Lucasfilm и композитором Джоном Уильямсом, альбом содержит кадры из каждого из трёх оригинальных фильмов «Звёздных войн», а также письмо от Джона Уильямса, которое покупатели могут прочитать на обороте. Хотя в альбоме представлена ??музыка, написанная Уильямсом, все композиции, вошедшие в релиз, были исполнены Симфоническим оркестром штата Юта под управлением Варуджана Коджиана. Альбом был спродюсирован для лейблов That's Entertainment Records и Varese Sarabande Records Джорджем Корнгольдом.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0030206739213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Wars Trilogy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Princess Leia's Theme, Here They Come, The Asteroid Field, Yoda's Theme, The Imperial March, Parade Of The Ewoks, Luke And Leia, Fight With The Fighters, Jabba The Hut, Darth Vader's Death, The Forest Battle, Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот сборник музыки из трёх оригинальных фильмов (Звёздные войны/Империя наносит ответный удар/Возвращение джедая) — один из самых продаваемых альбомов, когда-либо выпущенных легендарным лейблом киномузыки Var?se Sarabande. Официально одобренный Lucasfilm и композитором Джоном Уильямсом, альбом содержит кадры из каждого из трёх оригинальных фильмов «Звёздных войн», а также письмо от Джона Уильямса, которое покупатели могут прочитать на обороте. Хотя в альбоме представлена ??музыка, написанная Уильямсом, все композиции, вошедшие в релиз, были исполнены Симфоническим оркестром штата Юта под управлением Варуджана Коджиана. Альбом был спродюсирован для лейблов That's Entertainment Records и Varese Sarabande Records Джорджем Корнгольдом.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Star Wars Trilogy (John Williams) (0030206739213) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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