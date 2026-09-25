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Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка

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Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Thank Your Lucky Stars
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787114218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Thank Your Lucky Stars
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Majorette, She's So Lovely, All Your Yeahs, One Thing, Common Girl, The Traveller, Elegy To The Void, Rough Song, Somewhere Tonight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка

Альбом Thank Your Lucky Stars спродюсированный совместно с Крисом Коуди, — шестой студийный альбом балтиморского дуэта и второй альбом, вышедший в 2015 году. PopMatters пишет, что Thank Your Lucky Stars — это музыка для поздних ночей, для того, чтобы погрузиться в медленные темные воды и бездумно смотреть на сияющий лунный свет. «Немногие, если вообще кто-либо (из групп), делают то, что сделали Beach House в 2015 году, выпустив второй альбом с материалом из той же сессии звукозаписи ( Depression Cherry ) менее чем через два месяца после первого. Thank Your Lucky Stars представлен не как менее ценный материал, а скорее как композиции, написанные позже, чем треки из Depression Cherry и, следовательно, представленные как отдельное произведение, без предварительного уведомления. Название альбома, как ни странно, в итоге суммирует вероятную реакцию как поклонников, так и критиков Depression Cherry поскольку второй альбом дает и тем, и другим то, на что они надеялись, превосходя ожидания, которые могли возникнуть у тех, кто не дотягивал до оригинала». — Consequence Of Sound, октябрь 2015

Отзывы о товаре Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787114218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Thank Your Lucky Stars
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Majorette, She's So Lovely, All Your Yeahs, One Thing, Common Girl, The Traveller, Elegy To The Void, Rough Song, Somewhere Tonight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Альбом Thank Your Lucky Stars спродюсированный совместно с Крисом Коуди, — шестой студийный альбом балтиморского дуэта и второй альбом, вышедший в 2015 году. PopMatters пишет, что Thank Your Lucky Stars — это музыка для поздних ночей, для того, чтобы погрузиться в медленные темные воды и бездумно смотреть на сияющий лунный свет. «Немногие, если вообще кто-либо (из групп), делают то, что сделали Beach House в 2015 году, выпустив второй альбом с материалом из той же сессии звукозаписи ( Depression Cherry ) менее чем через два месяца после первого. Thank Your Lucky Stars представлен не как менее ценный материал, а скорее как композиции, написанные позже, чем треки из Depression Cherry и, следовательно, представленные как отдельное произведение, без предварительного уведомления. Название альбома, как ни странно, в итоге суммирует вероятную реакцию как поклонников, так и критиков Depression Cherry поскольку второй альбом дает и тем, и другим то, на что они надеялись, превосходя ожидания, которые могли возникнуть у тех, кто не дотягивал до оригинала». — Consequence Of Sound, октябрь 2015
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Доставка
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Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка – стоимость товара 4310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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