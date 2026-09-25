Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beach House - Thank Your Lucky Stars (0098787114218) виниловая пластинка
Альбом Thank Your Lucky Stars спродюсированный совместно с Крисом Коуди, — шестой студийный альбом балтиморского дуэта и второй альбом, вышедший в 2015 году. PopMatters пишет, что Thank Your Lucky Stars — это музыка для поздних ночей, для того, чтобы погрузиться в медленные темные воды и бездумно смотреть на сияющий лунный свет. «Немногие, если вообще кто-либо (из групп), делают то, что сделали Beach House в 2015 году, выпустив второй альбом с материалом из той же сессии звукозаписи ( Depression Cherry ) менее чем через два месяца после первого. Thank Your Lucky Stars представлен не как менее ценный материал, а скорее как композиции, написанные позже, чем треки из Depression Cherry и, следовательно, представленные как отдельное произведение, без предварительного уведомления. Название альбома, как ни странно, в итоге суммирует вероятную реакцию как поклонников, так и критиков Depression Cherry поскольку второй альбом дает и тем, и другим то, на что они надеялись, превосходя ожидания, которые могли возникнуть у тех, кто не дотягивал до оригинала». — Consequence Of Sound, октябрь 2015
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