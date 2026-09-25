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Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка

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Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 1
Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 2
Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 3
Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 4
Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 5
Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nubiyan Twist
Альбом (сингл)
Find Your Flame
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 1
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 2
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 3
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 4
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 5
  • Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548081329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nubiyan Twist
Альбом (сингл)
Find Your Flame
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lights Out (Ft. Nile Rodgers), All The Same (Ft. Ria Moran), Woman, You Don't Know Me (Ft. Corto Alto), Carry Me (Ft. Seun Kuti), Battle Isn't Over, So Mi Stay, Pray For Me Part, Pray For Me Part, Reach My Soul, Find Your Flame, Slow Breath (Ft. Mamani Ke?ta)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка

Find Your Flame — четвёртый студийный альбом британского коллектива Nubiyan Twist, выпущенный в 2024 году на лейбле Strut Records Издание на белом виниле Британский джаз-соул-бэнд из девяти человек из Шеффилда известен во всем мире своим мощным звучанием биг-бэнда и зажигательными живыми выступлениями и выпустил уже четыре альбома. На протяжении 12 треков своего четвертого альбома «Find Your Flame».группа мастерски сочетает в себе глобальные ритмы, соул и джаз, искусно переплетая их с электронными элементами, мелодиями с духовыми инструментами и спонтанной импровизацией. Альбом также знаменует собой значительную эволюцию для группы, поскольку к ней присоединилась вокалистка из Шеффилда Азиза Джей, добавившая в их звучание свежее измерение патуа и R&B. Этот релиз изобилует впечатляющими коллаборациями, включая таких икон, как Найл Роджерс и Сеун Кути, которые привносят свое фирменное мастерство диско и афробита в треки «Lights Out» и «Carry Me» соответственно



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548081329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nubiyan Twist
Альбом (сингл)
Find Your Flame
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Lights Out (Ft. Nile Rodgers), All The Same (Ft. Ria Moran), Woman, You Don't Know Me (Ft. Corto Alto), Carry Me (Ft. Seun Kuti), Battle Isn't Over, So Mi Stay, Pray For Me Part, Pray For Me Part, Reach My Soul, Find Your Flame, Slow Breath (Ft. Mamani Ke?ta)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Find Your Flame — четвёртый студийный альбом британского коллектива Nubiyan Twist, выпущенный в 2024 году на лейбле Strut Records Издание на белом виниле Британский джаз-соул-бэнд из девяти человек из Шеффилда известен во всем мире своим мощным звучанием биг-бэнда и зажигательными живыми выступлениями и выпустил уже четыре альбома. На протяжении 12 треков своего четвертого альбома «Find Your Flame».группа мастерски сочетает в себе глобальные ритмы, соул и джаз, искусно переплетая их с электронными элементами, мелодиями с духовыми инструментами и спонтанной импровизацией. Альбом также знаменует собой значительную эволюцию для группы, поскольку к ней присоединилась вокалистка из Шеффилда Азиза Джей, добавившая в их звучание свежее измерение патуа и R&B. Этот релиз изобилует впечатляющими коллаборациями, включая таких икон, как Найл Роджерс и Сеун Кути, которые привносят свое фирменное мастерство диско и афробита в треки «Lights Out» и «Carry Me» соответственно


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nubiyan Twist - Find Your Flame (coloured) (4062548081329) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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